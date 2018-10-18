"Ливерпуль" установил цену за Ориги в преддверии января

"Ливерпуль" потребует более 20 миллионов фунтов от заинтересованных в нападающем Дивоке Ориги клубов в январе.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал понять Ориги, что тот не входит в его планы на этот сезон еще минувшим летом, однако варианты с арендой не устроили "Ливерпуль", а от перехода в "Вулверхэмптон", предлагавший 22 млн. фунтов плюс бонусы, отказался сам Дивок.



С тех пор 23-летний бельгиец еще ни разу не попадал в заявку на матчи "Ливерпуля", и это должно стать намеком для Ориги на то, что у него нет иного выбора, кроме как покинуть "Энфилд".



Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб уже установил свою цену и не собирается отпускать Дивока задешево. В "Ливерпуле" ожидают, что "Вулверхэмптон" возобновит свой интерес к Ориги, а также свои претензии на нападающего может предъявить "Эвертон".