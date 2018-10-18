"Ливерпуль" установил цену за Ориги в преддверии января

Дивок Ориги "Ливерпуль" потребует более 20 миллионов фунтов от заинтересованных в нападающем Дивоке Ориги клубов в январе.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал понять Ориги, что тот не входит в его планы на этот сезон еще минувшим летом, однако варианты с арендой не устроили "Ливерпуль", а от перехода в "Вулверхэмптон", предлагавший 22 млн. фунтов плюс бонусы, отказался сам Дивок.

С тех пор 23-летний бельгиец еще ни разу не попадал в заявку на матчи "Ливерпуля", и это должно стать намеком для Ориги на то, что у него нет иного выбора, кроме как покинуть "Энфилд".

Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб уже установил свою цену и не собирается отпускать Дивока задешево. В "Ливерпуле" ожидают, что "Вулверхэмптон" возобновит свой интерес к Ориги, а также свои претензии на нападающего может предъявить "Эвертон".



Метки Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 16:00

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  1. lfcynwa 18.10.2018 16:53 # lfcynwa
    найдутся те, кто выложит 20

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  2. naby-keita 18.10.2018 16:29 # naby-keita
    чёрный брат, ты позоришь нас негров! пошёл к чёрту брат!

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  3. kolyandr 18.10.2018 16:13 # kolyandr
    купили за 10, продадут за 20
    и кто тут бизнес кар?

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  4. aliabiev 18.10.2018 16:08 # aliabiev
    это конечно будет гениальная продажа если найдут дураков за 20 лямов

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  5. pavlix76 18.10.2018 16:02 # pavlix76
    Он так потолстел? Он же был худенький. Наверное от сиденья на лавочке.

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