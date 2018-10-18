"Ливерпуль" установил цену за Ориги в преддверии января
"Ливерпуль" потребует более 20 миллионов фунтов от заинтересованных в нападающем Дивоке Ориги клубов в январе.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп дал понять Ориги, что тот не входит в его планы на этот сезон еще минувшим летом, однако варианты с арендой не устроили "Ливерпуль", а от перехода в "Вулверхэмптон", предлагавший 22 млн. фунтов плюс бонусы, отказался сам Дивок.
С тех пор 23-летний бельгиец еще ни разу не попадал в заявку на матчи "Ливерпуля", и это должно стать намеком для Ориги на то, что у него нет иного выбора, кроме как покинуть "Энфилд".
Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб уже установил свою цену и не собирается отпускать Дивока задешево. В "Ливерпуле" ожидают, что "Вулверхэмптон" возобновит свой интерес к Ориги, а также свои претензии на нападающего может предъявить "Эвертон".
18.10.2018 16:00
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найдутся те, кто выложит 20
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чёрный брат, ты позоришь нас негров! пошёл к чёрту брат!
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купили за 10, продадут за 20
и кто тут бизнес кар?
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это конечно будет гениальная продажа если найдут дураков за 20 лямов
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Он так потолстел? Он же был худенький. Наверное от сиденья на лавочке.
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