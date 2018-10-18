Уилшир: "Арсенал" должен был сделать Рэмси капитаном"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир считает, что "Арсенал" должен был наградить Аарона Рэмси не только новым контрактом на улучшенных условиях, но и капитанской повязкой.

Этим летом Уилшир покинул "Эмирейтс" свободным агентом, через год аналогичная участь ждет его давнего знакомого Рэмси. По мнению Джека, "канониры" совершают ошибку, и вместо того, чтобы отпускать Аарона, им стоило бы сделать валлийца капитаном команды.



"Он вырос в большого игрока, выступая за "Арсенал", принес команде немало пользы. Я думал, что в будущем он станет их капитаном. Аарон искренне любит этот клуб".



"Я не знаком с ситуацией изнутри, мне тяжело что-то комментировать, но я знаю, что Аарон великолепный игрок. Если бы решение зависело от меня, я бы сохранил его в "Арсенале".



"Он представляет клуб больше 10 лет, знает его вдоль и поперек. Вам нужно лишь посмотреть на то, чего он добился с "Арсеналом", чтобы понять это", - приводит слова Уилшира Goal.