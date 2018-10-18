Уилшир: "Арсенал" должен был сделать Рэмси капитаном"
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир считает, что "Арсенал" должен был наградить Аарона Рэмси не только новым контрактом на улучшенных условиях, но и капитанской повязкой.
Этим летом Уилшир покинул "Эмирейтс" свободным агентом, через год аналогичная участь ждет его давнего знакомого Рэмси. По мнению Джека, "канониры" совершают ошибку, и вместо того, чтобы отпускать Аарона, им стоило бы сделать валлийца капитаном команды.
"Он вырос в большого игрока, выступая за "Арсенал", принес команде немало пользы. Я думал, что в будущем он станет их капитаном. Аарон искренне любит этот клуб".
"Я не знаком с ситуацией изнутри, мне тяжело что-то комментировать, но я знаю, что Аарон великолепный игрок. Если бы решение зависело от меня, я бы сохранил его в "Арсенале".
"Он представляет клуб больше 10 лет, знает его вдоль и поперек. Вам нужно лишь посмотреть на то, чего он добился с "Арсеналом", чтобы понять это", - приводит слова Уилшира Goal.
18.10.2018 15:05
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гол пяткой)
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то, чего он добился с "Арсеналом", чтобы понять это
Источник: http://fapl.ru/posts/65984/
Все говорят про его достижения, но никто их называет. Что это за достижения такие вообще?
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