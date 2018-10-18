Уилшир: "Арсенал" должен был сделать Рэмси капитаном"

Рэмси и Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир считает, что "Арсенал" должен был наградить Аарона Рэмси не только новым контрактом на улучшенных условиях, но и капитанской повязкой.

Этим летом Уилшир покинул "Эмирейтс" свободным агентом, через год аналогичная участь ждет его давнего знакомого Рэмси. По мнению Джека, "канониры" совершают ошибку, и вместо того, чтобы отпускать Аарона, им стоило бы сделать валлийца капитаном команды.

"Он вырос в большого игрока, выступая за "Арсенал", принес команде немало пользы. Я думал, что в будущем он станет их капитаном. Аарон искренне любит этот клуб".

"Я не знаком с ситуацией изнутри, мне тяжело что-то комментировать, но я знаю, что Аарон великолепный игрок. Если бы решение зависело от меня, я бы сохранил его в "Арсенале".

"Он представляет клуб больше 10 лет, знает его вдоль и поперек. Вам нужно лишь посмотреть на то, чего он добился с "Арсеналом", чтобы понять это", - приводит слова Уилшира Goal.




Метки Арсенал, Вест Хэм, Рэмси, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 18.10.2018 15:05

Количество просмотров Просмотров: 423

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 18.10.2018 15:57 # tot35
    гол пяткой)

    (ответить)

  2. pauk 18.10.2018 15:45 # pauk
    то, чего он добился с "Арсеналом", чтобы понять это

    Источник: http://fapl.ru/posts/65984/

    Все говорят про его достижения, но никто их называет. Что это за достижения такие вообще?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: