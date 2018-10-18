Люк Шоу заключил новый контракт с "Юнайтед"
Левый защитник Люк Шоу снял все вопросы о своем будущем, заключив новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед".
В 2014 году Шоу перебрался на "Олд Траффорд" из "Саутгемптона" за 27 миллиона фунтов, однако прогресс Люка оказался нарушен периодами затяжного спада формы, тяжелейшим переломом ноги и недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.
Минувшим летом активно ходили слухи, что Моуриньо подыскивает замену Шоу. В "Юнайтед" сватали многих крайних защитников, включая Алекса Сандро из "Ювентуса" и Данни Роуза из "Тоттенхэма".
Однако левый фланг "красных дьяволов" так и остался без усиления, зато Шоу получил хороший импульс, чтобы реабилитировать свою карьеру. Пользуясь поздним возвращением Люка Шоу из отпуска, Люк со стартом сезона застолбил за собой место в основе.
23-летний Шоу провел все матчи "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного, и своей игрой даже заслужил возвращение в сборную Англии. Прогресс Люка не остался незамеченным и со стороны боссов клуба.
И вот сегодня, сообщает BBC, Шоу заключил новый контракт взамен того, что истекал уже следующим летом. Предполагается, что Люк связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года и увеличил свою зарплату со 100 до 150 тыс. фунтов в неделю.
18.10.2018 15:00
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Абсолютно лучший на своей позицией в мире и в АПЛ в частности.
La verdad
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лучший на своей позиции в ЭйПиЭл, может только Робертсон где-то рядом.
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Короли!!! Манчестер Сити конечно.
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Играл ужасно 4 года, 2 месяца как выстрелил и переподписал контракт на 150к в неделю.
Скам такой скам.
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миxуйло пидор несчатный, читай хоть ту дрочь, которую ты высыраешь
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Чуть лучше чем Морено.
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Стоило один раз лизнуть Моуру, стекло продлено на 4 года...
Теперь я понял, средняки в МЮ лижут жепу Моуру, настоящие таланты недовольны его защитным говно-футболом
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Зачем удерживать парня по неволе? Я бы понял, если Шоу был бы игроком высокого уровня и от него была бы польза М.Ю., но черт возьми, даже пенс Ван Анхольт в разы превосходит этого додика.
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Хочу работу с постоянным больничным.
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Еще один боец Маура.
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Пользуясь поздним возвращением Люка Шоу из отпуска, Люк со стартом сезона застолбил за собой место в основе.
так можно было только членом печатать и думать при этом залуп0й
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Норм так
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