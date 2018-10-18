Люк Шоу заключил новый контракт с "Юнайтед"

Левый защитник Люк Шоу снял все вопросы о своем будущем, заключив новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед".

В 2014 году Шоу перебрался на "Олд Траффорд" из "Саутгемптона" за 27 миллиона фунтов, однако прогресс Люка оказался нарушен периодами затяжного спада формы, тяжелейшим переломом ноги и недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.



Минувшим летом активно ходили слухи, что Моуриньо подыскивает замену Шоу. В "Юнайтед" сватали многих крайних защитников, включая Алекса Сандро из "Ювентуса" и Данни Роуза из "Тоттенхэма".



Однако левый фланг "красных дьяволов" так и остался без усиления, зато Шоу получил хороший импульс, чтобы реабилитировать свою карьеру. Пользуясь поздним возвращением Люка Шоу из отпуска, Люк со стартом сезона застолбил за собой место в основе.



23-летний Шоу провел все матчи "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного, и своей игрой даже заслужил возвращение в сборную Англии. Прогресс Люка не остался незамеченным и со стороны боссов клуба.



И вот сегодня, сообщает BBC, Шоу заключил новый контракт взамен того, что истекал уже следующим летом. Предполагается, что Люк связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года и увеличил свою зарплату со 100 до 150 тыс. фунтов в неделю.