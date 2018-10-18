Люк Шоу заключил новый контракт с "Юнайтед"

Люк Шоу Левый защитник Люк Шоу снял все вопросы о своем будущем, заключив новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед".

В 2014 году Шоу перебрался на "Олд Траффорд" из "Саутгемптона" за 27 миллиона фунтов, однако прогресс Люка оказался нарушен периодами затяжного спада формы, тяжелейшим переломом ноги и недоверием со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

Минувшим летом активно ходили слухи, что Моуриньо подыскивает замену Шоу. В "Юнайтед" сватали многих крайних защитников, включая Алекса Сандро из "Ювентуса" и Данни Роуза из "Тоттенхэма".

Однако левый фланг "красных дьяволов" так и остался без усиления, зато Шоу получил хороший импульс, чтобы реабилитировать свою карьеру. Пользуясь поздним возвращением Люка Шоу из отпуска, Люк со стартом сезона застолбил за собой место в основе.

23-летний Шоу провел все матчи "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного, и своей игрой даже заслужил возвращение в сборную Англии. Прогресс Люка не остался незамеченным и со стороны боссов клуба.

И вот сегодня, сообщает BBC, Шоу заключил новый контракт взамен того, что истекал уже следующим летом. Предполагается, что Люк связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года и увеличил свою зарплату со 100 до 150 тыс. фунтов в неделю.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. el-ray 18.10.2018 15:58 # el-ray
    Абсолютно лучший на своей позицией в мире и в АПЛ в частности.

    La verdad

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  2. alexomck 18.10.2018 15:51 # alexomck
    лучший на своей позиции в ЭйПиЭл, может только Робертсон где-то рядом.

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  3. toha-bludsikir 18.10.2018 15:50 # toha-bludsikir
    Короли!!! Манчестер Сити конечно.

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  4. gerrard08 18.10.2018 15:42 # gerrard08
    Играл ужасно 4 года, 2 месяца как выстрелил и переподписал контракт на 150к в неделю.
    Скам такой скам.

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  5. hollywood-hoe 18.10.2018 15:17 # hollywood-hoe
    миxуйло пидор несчатный, читай хоть ту дрочь, которую ты высыраешь

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  6. slash-lfc 18.10.2018 15:14 # slash-lfc
    Чуть лучше чем Морено.

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  7. rj1992 18.10.2018 15:14 # rj1992
    Стоило один раз лизнуть Моуру, стекло продлено на 4 года...
    Теперь я понял, средняки в МЮ лижут жепу Моуру, настоящие таланты недовольны его защитным говно-футболом

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  8. naby-keita 18.10.2018 15:13 # naby-keita
    Зачем удерживать парня по неволе? Я бы понял, если Шоу был бы игроком высокого уровня и от него была бы польза М.Ю., но черт возьми, даже пенс Ван Анхольт в разы превосходит этого додика.

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  9. makeewadim 18.10.2018 15:10 # makeewadim
    Хочу работу с постоянным больничным.

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  10. aktan 18.10.2018 15:08 # aktan
    Еще один боец Маура.

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  11. blondin-fcmu 18.10.2018 15:04 # blondin-fcmu
    Пользуясь поздним возвращением Люка Шоу из отпуска, Люк со стартом сезона застолбил за собой место в основе.

    так можно было только членом печатать и думать при этом залуп0й

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  12. mototroller 18.10.2018 15:00 # mototroller
    Норм так

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