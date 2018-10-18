Ругани сам отказал "Челси"

Агент Давиде Торчиа рассказал, что защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани сам отказался от перехода в "Челси" этим летом.

Изначально считалось, что "Ювентус" не отпустил 24-летнего Ругани на "Стэмфорд Бридж", хотя "синие" выдвинули гигантское предложение о покупке защитника. Однако в реальности сам Даниэле ответил отказом "Челси".



"Челси" сделал очень серьезное предложение и серьезно продвинулся в переговорах. "Ювентус" это оценил, но сам игрок никогда не просил его отпустить".



"Его цель остается прежней: пробиться в стартовый состав "Ювентуса". Клуб тоже верит в игрока, поэтому уже обсуждает с ним новый контракт. У нас нет необходимости спешить, но мы действительно хотим перезаключить соглашение на более длительный срок", - рассказал Торчиа RMC Sport Radio.