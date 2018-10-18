Мерсон считает, что в уходе Рэмси из "Арсенала" будет виноват Эмери

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон убежден, что за срывом переговоров с полузащитником Аароном Рэмси о новом контракте стоит главный тренер Унаи Эмери.

Ранее в этом месяце стало известно, что "канониры" отозвали свое предложение о новом контракте для 27-летнего валлийца. Клубы, включая ряд зарубежных, уже выстраиваются в очередь на Рэмси, который в конце сезона станет свободным агентом.



По мнению Мерсона, Эмери просто не захотел нагружать зарплатную ведомость своей команды. Пол считает, что "Арсенал" допустил ошибку в этой ситуации.



"Арсенал" предложил Рэмси новый контракт, а затем отозвал свое предложение, и этим тренер словно говорит: "Постойте, я не собираюсь платить ему такие деньги, я смогу найти игрока лучше на его место".



"Однако платить имеющемуся игроку 200 тысяч фунтов в неделю — это гораздо меньше, чем купить игрока за 40 миллионов фунтов и платить ему 130 тысяч фунтов в неделю. Типичный "Арсенал", не так ли?"



"Как они вообще допустили, что контракт игрока такого уровня приближается к своему концу? Это происходит слишком часто в "Арсенале".



"В мое время там тебя вызывали на подписание нового контракта, когда от предыдущего оставалось 18 месяцев или два года. Такого никогда не было, чтобы от моего контракта в "Арсенале" оставалось менее 18 месяцев", — сообщил Мерсон talkSPORT.