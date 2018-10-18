Перейра знает, почему Моуриньо набросился на Погба

Погба и Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рассказал о том, что на самом деле произошло между наставником Жозе Моуриньо и полузащитником Полем Погба на тренировочной базе клуба.

Ранее в октябре Моуриньо высказал претензии Погба за веселое видео, опубликованное в инстаграме после домашнего поражения "Юнайтед" от "Дерби" в Кубке Лиги. На нем Поль о чем-то шутит с Перейрой в вип-ложе "Олд Траффорд".

По словам Андреаса, тренер возмутился совершенно напрасно: в действительности Поль сделал запись еще во время игры, но из-за медленного интернет-соединения на стадионе она была опубликована позже.

"Я помню, что это было во время кубковой игры. Поль запостил видео, там мы смеялись и отпускали шутки с Люком Шоу. Но, поверьте, видео было снято при счете 1:0 в нашу пользу. Люди подумали, что мы это сделали уже после игры, но на самом деле Поль отправил запись гораздо раньше", - цитирует Перейру UOL.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Перейра, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 18.10.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 324

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  1. frisby 18.10.2018 12:09 # frisby
    кому то интересны эти децццкие оправдания после того как Дерби обосцал скам?? всем пох ..интернет у них видите ли плохой..ага

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