Перейра знает, почему Моуриньо набросился на Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рассказал о том, что на самом деле произошло между наставником Жозе Моуриньо и полузащитником Полем Погба на тренировочной базе клуба.

Ранее в октябре Моуриньо высказал претензии Погба за веселое видео, опубликованное в инстаграме после домашнего поражения "Юнайтед" от "Дерби" в Кубке Лиги. На нем Поль о чем-то шутит с Перейрой в вип-ложе "Олд Траффорд".



По словам Андреаса, тренер возмутился совершенно напрасно: в действительности Поль сделал запись еще во время игры, но из-за медленного интернет-соединения на стадионе она была опубликована позже.



"Я помню, что это было во время кубковой игры. Поль запостил видео, там мы смеялись и отпускали шутки с Люком Шоу. Но, поверьте, видео было снято при счете 1:0 в нашу пользу. Люди подумали, что мы это сделали уже после игры, но на самом деле Поль отправил запись гораздо раньше", - цитирует Перейру UOL.