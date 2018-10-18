Почеттино гордится подкатом Дайера под Рамоса

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что гордится подкатом своего подопечного Эрика Дайера под защитника сборной Испании Серхио Рамоса.

Агрессивный подкат Дайера в штрафной испанцев зарядил сборную Англию в недавнем матче Лиги Наций, который команда "трех львов" неожиданно выиграла 2:3. Однако Почеттино преисполнен гордостью и за других своих подопечных.



"Конечно, я горжусь этим подкатом, но, думаю, все парни были хороши. Они вышли с отличным настроем. Если ты хочешь победить такую команду, как Испания, нужно сыграть агрессивнее и усложнить им задачу".



"Мне тяжело выбрать лучшего из своих игроков. И Кейн, и Триппьер, и Дайер, и Уинкс показали хороший футбол. Но та мотивация, которую они продемонстрировали, обязательно пригодится "Тоттенхэму", - цитирует Почеттино Goal.



