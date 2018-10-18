Почеттино гордится подкатом Дайера под Рамоса

Рамос и Дайер Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что гордится подкатом своего подопечного Эрика Дайера под защитника сборной Испании Серхио Рамоса.

Агрессивный подкат Дайера в штрафной испанцев зарядил сборную Англию в недавнем матче Лиги Наций, который команда "трех львов" неожиданно выиграла 2:3. Однако Почеттино преисполнен гордостью и за других своих подопечных.

"Конечно, я горжусь этим подкатом, но, думаю, все парни были хороши. Они вышли с отличным настроем. Если ты хочешь победить такую команду, как Испания, нужно сыграть агрессивнее и усложнить им задачу".

"Мне тяжело выбрать лучшего из своих игроков. И Кейн, и Триппьер, и Дайер, и Уинкс показали хороший футбол. Но та мотивация, которую они продемонстрировали, обязательно пригодится "Тоттенхэму", - цитирует Почеттино Goal.




Метки Дайер, Почеттино, сборная Англии, сборная Испании, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 18.10.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1314

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 18.10.2018 12:09 # lampard78
    Ампаду опять же в недавнем матче с Испанией снёс его. Это прям какой то челендж - уeби Рамосу.

    (ответить)

  2. radik86radik 18.10.2018 11:21 # radik86radik
    Чисто и надежно сыграл, молорик!

    (ответить)

  3. mr-tsoy 18.10.2018 11:14 # mr-tsoy
    Да красаучег

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: