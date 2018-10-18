"Вест Хэм" открыт к идее выкупить Лондонский стадион

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди заявила, что ее клуб открыт к идее выкупить Лондонский стадион.

Как известно, Лондонский стадион, прежде именовавшийся Олимпийским, находится в долгосрочной аренде у "молотобойцев", причем эта сделка была заключена на крайне выгодных условиях для клуба, который платит лишь 3 миллиона фунтов.



Эта арендная плата не окупает даже затраты на эксплуатацию арены — каждый домашний матч команды Мануэля Пеллегрини наносит налогоплательщикам ущерб на 250 тыс. фунтов. В следующие 10 лет бюджет потеряет 140 млн. фунтов на Лондонском стадионе.



По мнению Брэйди, 60-тысячный стадион просто неправильно используется, ведь здесь, помимо футбольных матчей, можно проводить различные коммерческие мероприятия, и "Вест Хэм" готов этим заняться, если выкупит арену в свою собственность.



"Думаю, Лондонский стадион отчаянно нуждается, чтобы ему задали направление развития. Этот стадион должен быть драгоценным камнем в короне Лондона, он должен использоваться 365 дней в году".



"Стадион нуждается в коммерческой экспертизе, в более качественном контроле финансов, в инвестициях. Думаю, стадион ничуть не близок к реализации своего полного потенциала, и это невероятно огорчает".



"Мы бы определенно задумались о выкупе стадионе, если такая возможность предоставится. Думаю, если это будет заточенный под футбол стадион, который принимает музыкальные концерты и иногда регбийные матчи, то это было бы очень интересно".



"Сейчас проблема этого стадиона в стоимости переоборудования мест для проведения атлетических соревнований. Эти затраты перекрывают все заработки", — цитирует Брэйди Sky Sports.