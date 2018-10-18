Льорис: "Погба не так плох, как об этом говорят"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис считает, что люди несправедливо относятся к его партнеру по сборной Франции Полю Погба, представляющему "Манчестер Юнайтед".

В августе 2016 "красные дьяволы" обновили мировой рекорд по сумме трансфера, заплатив "Ювентусу" 89 миллионов фунтов за Погба. С тех пор, обсуждая игру полузащитника, регулярно вспоминают об этом ценнике.



По мнению Льориса, несправедливо делать акцент на трансферной стоимости Погба. Уго вообще считает, что Поль не так плох, как об этом говорят люди.



"В Британии у него есть определенный статус — возможно, из-за своей огромной трансферной стоимости. Иногда люди судят его не совсем справедливо. Сейчас он стал более зрелым игроком, он знает, что должен делать, и он доказал это в сборной".



"Думаю, его игра за "Юнайтед" совсем не так плоха, как говорят люди. Несомненно лишь то, что он является частью команды, чьи результаты хуже, чем можно было ожидать", — сообщил Льорис Daily Mirror.