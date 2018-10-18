Саттон считает Ван Дейка лучшим игроком в мире после Роналду и Месси

Бывший нападающий "Селтика" и "Челси" Крис Саттон назвал защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка третьим лучшим игроком в мире.

Ван Дейк произвел огромный эффект на "Ливерпуль" после своего дорогостоящего перехода из "Саутгемптона" в январе. Виргил стабилизировал игру "красных" в обороне и помог им финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь финала Лиги Чемпионов.



В этом сезоне голландец помогает "Ливерпулю" претендовать на титул. В данный момент нет другой такой команды, которая бы пропустила в восьми первых матчах Премьер-Лиги меньше мерсисайдцев (3).



Рассуждая в студии BBC о лучшем игроке мира после Криштиану Роналду и Лионеля Месси, Саттон назвал именно Ван Дейка.



"Когда ведешь такого рода разговоры, возможно, не очень модно называть защитника, но когда вы посмотрите, какой эффект Виргил Ван Дейк произвел на "Ливерпуль", вы поймете, насколько он хорош".



"Нет такого атрибута, которым он бы не обладал как защитник. Он быстр, силен, надежен и, как кажется, никогда не теряет концентрацию. Он потрясающе работает с мячом и так хорошо читает игру. Он обладает столь многими качествами".



"Вокруг Эдена Азара и других атакующих игроков много шумихи, и я понимаю это, но Ван Дейк показал, как сильно может преобразить любую команду великолепный защитник", — сообщил Саттон.