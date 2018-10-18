Кантона признал, что "Сити" играет зрелищнее, чем "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признал, что в данный момент за игрой "Манчестер Сити" приятнее наблюдать, чем за игрой "красных дьяволов".

В восьми первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" потерпел три поражения и имеет отрицательную разницу мячей. Сейчас "дьяволы" отстают от лидирующих "Сити", "Ливерпуля" и "Челси" уже на семь очков.



В прошлом месяце Кантона уже критиковал главного тренера Жозе Моуриньо, утверждая, что по своему стилю португалец не подходит "Юнайтед". С тех пор Эрик свое мнение не изменил.



"Я всегда надеюсь, что титул выиграет "Юнайтед". Особенно в этом году, когда фаворитами являются команды, которых мы сильнее всего жаждем победить. Сейчас еще самое начало сезона, поэтому мы должны продолжать надеяться, что "Юнайтед" будет играть хорошо".



"Это ужасно, но в данный момент лучшая команда в плане зрелищности — это другая команда. Та, имя которой мне не нравится произносить", — сообщил Кантона Joe.