Венгер считает, что власть в футболе переходит к игрокам

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в современном футболе власть переходит к игрокам, и эта тенденция будет только нарастать.

За 22 года работы в "Арсенале" Венгер стал свидетелем того, как игроки превратились из простых работников своих клубов в тех, у кого клубы зачастую идут на поводу. По мнению Арсена, это связано с тем, что за каждым звездным футболистом стоит огромная армия фанатов, которая в первую очередь защищает интересы самого футболиста, а не его клуба.



"20 лет назад футболисты играли за клуб. В наши дни клубы делают все ради игроков. В прошлом игрок чувствовал себя виноватым, если сыграл плохо. В наши дни клубы чувствуют вину по отношению к игрокам и спрашивают, что они могут сделать еще".



"Боление становится все более интернациональным. Некоторые местные фанаты так и останутся местными фанатами, и если вы живете в Дортмунде или поблизости, то всегда будете ходить на "Боруссию". Однако если Роналду уходит из "Реала" в "Ювентус", то фанаты следуют за ним. Интернациональная фанатская база больше заинтересована в игроках, чем в клубах".



"В руках игроков сосредоточена большая власть. У Неймара около 170 миллионов подписчиков в социальных сетях. Он один сильнее, чем его лига".



"В следующие пять лет мы, возможно, увидим, как игроков будут менять по ходу матча под влиянием социальных сетей. В перерыве будут устраивать голосование, каких игроков следует заменить, а каких — выпустить. Это случится".



"Мощь клубов будет только снижаться. Поэтому верхушки в клубах должны стать сильнее. Они должны быть стойкими к влиянию извне", — сообщил Венгер Bild.