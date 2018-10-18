Мората: "Прошлый сезон меня многому научил"
Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что сложности прошлого сезона стали для него ценным опытом.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" летом 2017, Мората очень ярко начал свою английскую карьеру, но затем угодил в лазарет и столкнулся с упадком формы. После Нового года Альваро забил лишь один гол в рамках Премьер-Лиги.
В этом сезоне, как кажется, 25-летний испанец постепенно приходит в себя, забив два гола в двух последних матчах "синих" перед международным перерывом. Сам Мората убежден, что получил ценный опыт благодаря своим проблемам.
"Я научился многим вещам в прошлом сезоне. Мне было очень сложно. Я покинул родину и приехал сюда, чтобы сыграть на Чемпионат Мира, но все равно не попал туда".
"Сейчас, после рождения двух моих сыновей, я могу чуть лучше контролировать свои эмоции, позитивные и негативные. Я счастлив за пределами футбольного поля".
"Я хотел бы быть счастливее, когда играю, но для этого нужно забивать больше голов. Несколько месяцев назад мне было по-настоящему грустно. Я не был в депрессии, но очень переживал из-за своей ситуации".
"Люди полюбили меня здесь, я забил семь голов в семи первых матчах за "Челси". Затем я получил травму, но когда снова стал играть, то все равно чувствовал боль. Я был очень напряжен и ни с кем не хотел разговаривать".
"Однажды моя жена сказал мне, что я неправильно веду себя в этой ситуации. Я разозлился, потому что подумал, что она тоже настроена против меня", — сообщил Мората El Mundo.
18.10.2018 06:00
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