"Юнайтед" не назначит спортивного директора, пока Моуриньо остается тренером

"Манчестер Юнайтед" решил не назначать спортивного директора, пока Жозе Моуриньо остается главным тренером.

Напомним, на "Олд Траффорд" задумались о создании в клубе должности спортивного директора после невыразительного летнего окна, когда цели Моуриньо на трансферном рынке не были достигнуты.



Исполнительный директор Эд Вудворд так и не смог приобрести центрального защитника и вингера, хотя Моуриньо заблаговременно предоставил ему список желанных игроков.



Ранее ожидалось, что "красные дьяволы" попытаются снять возникшее напряжение между Вудвордом и Моуриньо, пригласив высококлассного специалиста, который бы занялся согласованием трансферов.



С назначением в "Юнайтед" связывали многих специалистов, включая Пола Митчелла, Фабио Паратичи, Мончи и Эдвина Ван Дер Сара. Однако Daily Mail стало известно, что теперь появление на "Олд Траффорд" спортивного директора выглядит маловероятным.



В клубе считают, что реформирование управленческой структуры могло бы быть воспринято как плохой знак и дополнительно бы усугубило положение Моуриньо, который и без того находится под громадным давлением.



Одновременно с этим Вудворд открыт к переменам. Но теперь в "Юнайтед" планирует совместить приглашение спортивного директора с обновлением состава, которого стоит ожидать в случае увольнения Моуриньо и прихода другого тренера.