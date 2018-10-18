"Юнайтед" не назначит спортивного директора, пока Моуриньо остается тренером

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" решил не назначать спортивного директора, пока Жозе Моуриньо остается главным тренером.

Напомним, на "Олд Траффорд" задумались о создании в клубе должности спортивного директора после невыразительного летнего окна, когда цели Моуриньо на трансферном рынке не были достигнуты.

Исполнительный директор Эд Вудворд так и не смог приобрести центрального защитника и вингера, хотя Моуриньо заблаговременно предоставил ему список желанных игроков.

Ранее ожидалось, что "красные дьяволы" попытаются снять возникшее напряжение между Вудвордом и Моуриньо, пригласив высококлассного специалиста, который бы занялся согласованием трансферов.

С назначением в "Юнайтед" связывали многих специалистов, включая Пола Митчелла, Фабио Паратичи, Мончи и Эдвина Ван Дер Сара. Однако Daily Mail стало известно, что теперь появление на "Олд Траффорд" спортивного директора выглядит маловероятным.

В клубе считают, что реформирование управленческой структуры могло бы быть воспринято как плохой знак и дополнительно бы усугубило положение Моуриньо, который и без того находится под громадным давлением.

Одновременно с этим Вудворд открыт к переменам. Но теперь в "Юнайтед" планирует совместить приглашение спортивного директора с обновлением состава, которого стоит ожидать в случае увольнения Моуриньо и прихода другого тренера.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 18.10.2018 07:52 # brown-ale
    К январю как раз уволят Жозе и возьмут спортдира.

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  2. mata-hazard 18.10.2018 06:17 # mata-hazard
    Как-то много новостей про середняков - МЮ и Ливерпуль.

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