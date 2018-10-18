Агент исключает возвращение Бакайоко в "Челси" в январе

Агент полузащитника Тьемуэ Бакайоко заявил, что слухи о досрочном возвращении его клиента из "Милана" в "Челси" безосновательны.

Проведя всего один сезон на "Стэмфорд Бридж" после своего трансфера из "Монако" за 40 миллионов фунтов, минувшим летом Бакайоко был отправлен в годичную аренду в "Милан".



Однако проявить себя в Серии А Тьемуэ пока не удалось. 24-летнего игрока сборной Франции критикуют все — от прессы до собственного тренера Дженнаро Гаттузо, который заявил, что в игре Бакайоко есть "дефекты".



На днях итальянские медиа сообщили, что "Милан" задумывается о досрочном прекращении арендного соглашения с "синими" и собирается принять соответствующее решение до конца ноября. Однако агент Федерико Пасторелло призывает этому не верить.



"Бакайоко счастлив в "Милане", а "Милан" счастлив обладать им. Мы всегда знали, что ему потребуется немного времени, но каждый убежден, что он сможет принести большую пользу команде в этом сезоне. Все разговоры насчет его возвращения в "Челси" в январе совершенно безосновательны", — сообщил Пасторелло Calciomercato.



Добавим, что за сезон аренды Бакайоко "Милан" заплатил 4 млн. фунтов. Также "россонери" обладают правом последующего выкупа полузащитника за 30 млн. фунтов, но в данный момент у них едва ли есть мысли о сохранении Тьемуэ.