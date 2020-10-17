Эссьен уверен, что Моуриньо исправит ситуацию в "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Челси" Майкл Эссьен уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исправит ситуацию в своем клубе.

В свое время Эссьену довелось поработать с Моуриньо не только в "Челси", но и "Реале". Жозе даже называл ганца "сыном", и Майкл испытывает столь же теплые чувства к Жозе и верит, что тот преодолеет трудности, с которыми столкнулся на старте этого сезона.



"Он оказал очень большое влияние на меня как на игрока. Именно он позвал меня в "Челси", а затем взял меня в Мадрид, чтобы играть у него".



"У нас столь замечательные отношения. Он просто великолепный тренер, и я в курсе, что сейчас тяжелое время в Манчестере, но, зная его, я уверен, он исправит ситуацию. Я поддерживаю его, потому что я до сих пор его фанат номер один!"



"Я обязан поддержать его в этой ситуации. Это сложная ситуация, но я уверен, он сможет все наладить".



"Когда играешь у Моуриньо, ты всегда знаешь, что будешь выигрывать трофеи. Он работает в "Юнайтед" два или три года и уже успел выиграть ряд трофеев".



"Кажется, этот сезон складывается немного сложно, но впереди еще много матчей, и они продолжают борьбу во многих соревнованиях", — цитирует Эссьена Sky Sports.