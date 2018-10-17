Миньоле не думает о своем будущем

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что в данный момент не думает о своем будущем в клубе.

Свой последний матч в Премьер-Лиге Миньоле сыграл еще 1 января. Сперва Симон находится за спиной Лориса Кариуса, а с этого сезона — Алиссона.



Минувшим летом Миньоле много говорил о том, что его не устраивает роль запасного. Однако прямо сейчас трансферное окно закрыто, и 30-летний бельгиец предпочитает сохранять концентрацию на "Ливерпуле", не теряя надежд получить очередной шанс.



"Я вернусь из сборной в "Ливерпуль" и буду упорно трудиться. Мы должны хорошо подготовиться к выезду к "Хаддерсфилду", и я всегда буду готов прийти на помочь команде".



"Это единственное, что я могу прямо сейчас. В данный момент времени я не думаю о своем будущем. Я лишь могу ждать своего шанса и упорно тренироваться. Я всегда буду стараться и буду готов, независимо от того, играю или нет".



"Я всегда готовлюсь в одинаковой манере, и когда ты получаешь свой шанс, то должен им пользоваться", — цитирует Миньоле Sky Sports.



Добавим, что в этом сезоне Миньоле провел лишь один матч за "красных" — то было домашнее поражение 1:2 от "Челси" в 3-м раунде Кубка Лиги.