"Вулверхэмптон" и "Спортинг" близки к компромиссу насчет трансфера Патрисиу

Руй Патрисиу "Вулверхэмптон" приблизился к договоренности со "Спортингом" относительно трансфера голкипера Руя Патрисиу на "Молинью" минувшим летом.

Минувшим летом игроки "Спортинга" принялись массово расторгать контракты со своим клубом в одностороннем порядке после атаки болельщиков на команду.

Пользуясь этим, Патрисиу ушел свободным агентом в стан новичка Премьер-Лиги, где выглядит очень достойно и уже четырежды сохранил свои ворота на замке в восьми матчах.

Однако затем выяснилось, что этот трансфер не был оформлен должным образом, и "Спортинг" потребовал компенсацию за первого номера сборной Португалии, грозясь пожаловаться в ФИФА.

Как стало известно The Telegraph, во вторник представители двух клубов провели очную ставку, чтобы попытаться уладить разногласия в досудебном порядке. И им это практически удалось. Ожидается, что теперь "волки" выплатят за Патрисиу около 15 миллионов фунтов компенсации.



Метки Вулверхэмптон, Патрисиу, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2018 21:00

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