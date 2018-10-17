"Вулверхэмптон" и "Спортинг" близки к компромиссу насчет трансфера Патрисиу

"Вулверхэмптон" приблизился к договоренности со "Спортингом" относительно трансфера голкипера Руя Патрисиу на "Молинью" минувшим летом.

Минувшим летом игроки "Спортинга" принялись массово расторгать контракты со своим клубом в одностороннем порядке после атаки болельщиков на команду.



Пользуясь этим, Патрисиу ушел свободным агентом в стан новичка Премьер-Лиги, где выглядит очень достойно и уже четырежды сохранил свои ворота на замке в восьми матчах.



Однако затем выяснилось, что этот трансфер не был оформлен должным образом, и "Спортинг" потребовал компенсацию за первого номера сборной Португалии, грозясь пожаловаться в ФИФА.



Как стало известно The Telegraph, во вторник представители двух клубов провели очную ставку, чтобы попытаться уладить разногласия в досудебном порядке. И им это практически удалось. Ожидается, что теперь "волки" выплатят за Патрисиу около 15 миллионов фунтов компенсации.