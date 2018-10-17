Шахид Хан отозвал предложение о покупке "Уэмбли"

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан отозвал свое предложение о покупке "Уэмбли".

Напомним, американский бизнесмен был готов заплатить FA за национальную арену 600 млн. фунтов сразу, а еще 400 млн. Ассоциация получила бы в будущем от проведения на стадионе различных коммерческих мероприятий.



Ранее в этом месяце 67-летний Хан заручился поддержкой руководства FA, и 24 октября вопрос о продаже "Уэмбли" должен был быть выставлен на голосование совета Ассоциации.



Однако всего лишь за неделю до голосования Хан отозвал свое предложение, объяснив это большим количеством людей в совете, настроенных против продажи стадиона. В своем заявлении Шахид допустил, что в будущем вернется к идее с покупкой "Уэмбли", когда это не будет вызывать подобных споров и разногласий.



Добавим, что Хан собирался сделать "Уэмбли" домом для своей команды "Джэксонвилл Джагуарс" из американского футбола. Вырученные же с продажи деньги FA планировала потратить на поддержание дворового и детского футбола.