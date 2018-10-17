Мане перенес операцию на руке

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане успешно перенес операцию на сломанном пальце руки.

Это повреждение Мане получил в расположении сборной Сенегала. При подготовке к матчу с Суданом вингер сломал большой палец на руке.

Вернувшись в клуб на лечение, Садио немедленно обратился за помощью к врачам. Сегодня Мане перенес операцию, о чем "Ливерпуль" сообщил в официальном пресс-релизе.

"Мы будем следить за восстановлением Мане перед субботним матчем Премьер-Лиги с "Хаддерсфилдом", - гласит заявление "красных".



Метки Ливерпуль, Мане, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 17.10.2018 19:35

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