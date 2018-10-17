Анри будет использовать методы Венгера и Гвардиолы

Венгер и Гвардиола Главный тренер "Монако" Тьерри Анри признался, что будет черпать вдохновение из совместной работы с Арсеном Венгером и Пепом Гвардиолой.

Именно эти два тренера оказали наибольшее влияние на Анри во время игровой карьеры. Опыт совместной работы с Венгером (в "Арсенале") и Гвардиолой (в "Манчестер Сити") Тьерри хочет задействовать в "Монако".

"Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. Не важно, были у нас хорошие отношения или мы конфликтовали, их знания отложились у меня в голове".

"С Арсеном я узнал много нового о футболе, он буквально поменял мое мышление. Он научил меня быть профессионалом, научил приносить пользу команде".

"Примером в профессии для меня будет Пеп. Я заново научился играть, когда приехал к нему в "Барселону". С Пепом мы могли часами обсуждать футбол. Он на шаг впереди всех остальных", - цитирует Анри Four Four Two.




Метки Анри, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 17.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 323

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Последние комментарии:




  1. barmaglotik 17.10.2018 19:39 # barmaglotik
    Когда это Анри в Сити с Пепом пересекался? Местным "новостникам" грошь цена

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  2. mata05 17.10.2018 19:36 # mata05
    У шарлатана только один метод,брать готовых топарей

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  3. sausage 17.10.2018 19:08 # sausage
    И как удалось ему развести Рыбловлева с Васильевым на своё назначение? Вроде вменяемые люди в плане футбольного менеджмента. Может, он правда топом станет, и им ведомо, чего не знают другие?

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