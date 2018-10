Анри будет использовать методы Венгера и Гвардиолы

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри признался, что будет черпать вдохновение из совместной работы с Арсеном Венгером и Пепом Гвардиолой.

Именно эти два тренера оказали наибольшее влияние на Анри во время игровой карьеры. Опыт совместной работы с Венгером (в "Арсенале") и Гвардиолой (в "Манчестер Сити") Тьерри хочет задействовать в "Монако".



"Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. Не важно, были у нас хорошие отношения или мы конфликтовали, их знания отложились у меня в голове".



"С Арсеном я узнал много нового о футболе, он буквально поменял мое мышление. Он научил меня быть профессионалом, научил приносить пользу команде".



"Примером в профессии для меня будет Пеп. Я заново научился играть, когда приехал к нему в "Барселону". С Пепом мы могли часами обсуждать футбол. Он на шаг впереди всех остальных", - цитирует Анри Four Four Two.