Анри будет использовать методы Венгера и Гвардиолы
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри признался, что будет черпать вдохновение из совместной работы с Арсеном Венгером и Пепом Гвардиолой.
Именно эти два тренера оказали наибольшее влияние на Анри во время игровой карьеры. Опыт совместной работы с Венгером (в "Арсенале") и Гвардиолой (в "Манчестер Сити") Тьерри хочет задействовать в "Монако".
"Я многому научился у всех тренеров, с которыми работал. Не важно, были у нас хорошие отношения или мы конфликтовали, их знания отложились у меня в голове".
"С Арсеном я узнал много нового о футболе, он буквально поменял мое мышление. Он научил меня быть профессионалом, научил приносить пользу команде".
"Примером в профессии для меня будет Пеп. Я заново научился играть, когда приехал к нему в "Барселону". С Пепом мы могли часами обсуждать футбол. Он на шаг впереди всех остальных", - цитирует Анри Four Four Two.
17.10.2018 19:00
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Когда это Анри в Сити с Пепом пересекался? Местным "новостникам" грошь цена
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У шарлатана только один метод,брать готовых топарей
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И как удалось ему развести Рыбловлева с Васильевым на своё назначение? Вроде вменяемые люди в плане футбольного менеджмента. Может, он правда топом станет, и им ведомо, чего не знают другие?
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