Эшли не получал подходящих предложений о продаже "Ньюкасла"
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что еще не получал приемлемых предложений о продаже клуба.
Уже несколько лет болельщики "Ньюкасла" настоятельно просят Эшли продать клуб, передав его в руки тем, кто возьмется за усиление состава. Однако Майк еще не получал приемлемых предложений.
"У вас могло сложиться впечатление, что мы были близки к продаже клуба, но на самом деле мы не получали приемлемых предложений. На смену собственника уйдет еще немало времени", - сообщил адвокат Эшли Эндрю Хендерсон Sky Sports.
17.10.2018 18:10
Просмотров: 283
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джордан Хендерсон как-бы
(ответить)
О покупке нет?
(ответить)
На этой фотке он похож на дебила одного из дома-2
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий