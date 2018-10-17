Эшли не получал подходящих предложений о продаже "Ньюкасла"

Майк Эшли Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что еще не получал приемлемых предложений о продаже клуба.

Уже несколько лет болельщики "Ньюкасла" настоятельно просят Эшли продать клуб, передав его в руки тем, кто возьмется за усиление состава. Однако Майк еще не получал приемлемых предложений.

"У вас могло сложиться впечатление, что мы были близки к продаже клуба, но на самом деле мы не получали приемлемых предложений. На смену собственника уйдет еще немало времени", - сообщил адвокат Эшли Эндрю Хендерсон Sky Sports.




Метки Ньюкасл, Эшли

Автор foxmcfc   

Дата 17.10.2018 18:10

Количество просмотров Просмотров: 283

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 17.10.2018 19:02 # dallaslp
    Джордан Хендерсон как-бы

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  2. ganinilyha 17.10.2018 18:35 # ganinilyha
    О покупке нет?

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  3. suddenly 17.10.2018 18:31 # suddenly
    На этой фотке он похож на дебила одного из дома-2

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