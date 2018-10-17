Эшли не получал подходящих предложений о продаже "Ньюкасла"

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что еще не получал приемлемых предложений о продаже клуба.

Уже несколько лет болельщики "Ньюкасла" настоятельно просят Эшли продать клуб, передав его в руки тем, кто возьмется за усиление состава. Однако Майк еще не получал приемлемых предложений.



"У вас могло сложиться впечатление, что мы были близки к продаже клуба, но на самом деле мы не получали приемлемых предложений. На смену собственника уйдет еще немало времени", - сообщил адвокат Эшли Эндрю Хендерсон Sky Sports.