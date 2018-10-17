Мойес мог уйти из "Вест Хэма", даже если бы ему был предложен новый контракт

Дэвид Мойес заявил, что мог бы уйти из "Вест Хэма", даже если бы ему был предложен новый контракт минувшим летом.

Возглавив "молотобойцев" в ноябре прошлого года, Мойес уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге. Сезон лондонцы завершили на 13-й позиции.



Однако затем боссы "Вест Хэма" решили не продлевать контракт Дэвида и обратились к Мануэлю Пеллегрини. В интервью The Telegraph шотландец рассказал, как так получилось.



"Я не думаю, что мы с моим штабом могли сделать больше, чем сделали. Мы не были заинтересованы в обсуждении моего будущего, пока не обезопасим клуб от вылета. На этом мы и порешили, Дэвид Салливан нормально к этому отнесся".



"Но когда пришло время поговорить летом, для нас стало очевидно, что они хотят обратиться к кому-то другому. Послушайте, это нормально. Другой вопрос, согласились бы мы на эту работу, если бы оная была предложена нам..." — сообщил Мойес.



Отметим, тот факт, что "Вест Хэм" не в полной мере удовлетворяет его амбиции, Мойес раскрыл еще в своей финальной колонке в Evening Standard.



"Я не буду ходить по полю Лондонского стадиона в воскресенье, празднуя продление прописки в Премьер-Лиги. Я хочу стремиться к большему — гораздо большему", — писал Дэвид.