Рамос доказал, что не играл грязно против Стерлинга

Серхио Рамос и Рахим Стерлинг Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на обвинения в грязной игре против вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в матче сборных Испании и Англии, найдя убедительное доказательство своей правоты.

Многие поклонники английского футбола невзлюбили Рамоса еще после финала Лиги Чемпионов прошлого сезона, когда Серхио нанес травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу из "Ливерпуля", оказав большое влияние на течение матча в Киеве.

В минувшую среду, когда сборная Англии отпраздновала яркую победу в Севилье со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций, Рамос вновь дал повод для критики. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, как кажется, Серхио грубо играет против Стерлинга.

Однако 32-летнему испанцу нашлось, что ответить. Рамос опубликовал у себя в твиттере видеозапись инцидента с другой камеры, где отчетливо видно, что никакой грязной игры не было.

"Нечего добавить", — сопроводил свое сообщение Серхио на английском языке.



Метки видео, Лига Наций, Манчестер Сити, Рамос, Реал, сборная Англии, сборная Испании, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2018 16:00

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  1. chr1s8rown 17.10.2018 16:04 # chr1s8rown
    мог б стать великим как пуйол
    а стал подлым как матарези

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  2. rap-woiska 17.10.2018 16:04 # rap-woiska
    норм рамос погорельцев опускает

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