Рамос доказал, что не играл грязно против Стерлинга

Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на обвинения в грязной игре против вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в матче сборных Испании и Англии, найдя убедительное доказательство своей правоты.

Многие поклонники английского футбола невзлюбили Рамоса еще после финала Лиги Чемпионов прошлого сезона, когда Серхио нанес травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу из "Ливерпуля", оказав большое влияние на течение матча в Киеве.



В минувшую среду, когда сборная Англии отпраздновала яркую победу в Севилье со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций, Рамос вновь дал повод для критики. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, как кажется, Серхио грубо играет против Стерлинга.



Однако 32-летнему испанцу нашлось, что ответить. Рамос опубликовал у себя в твиттере видеозапись инцидента с другой камеры, где отчетливо видно, что никакой грязной игры не было.



"Нечего добавить", — сопроводил свое сообщение Серхио на английском языке.







Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT