Рамос доказал, что не играл грязно против Стерлинга
Защитник "Реала" Серхио Рамос ответил на обвинения в грязной игре против вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в матче сборных Испании и Англии, найдя убедительное доказательство своей правоты.
Многие поклонники английского футбола невзлюбили Рамоса еще после финала Лиги Чемпионов прошлого сезона, когда Серхио нанес травмы Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу из "Ливерпуля", оказав большое влияние на течение матча в Киеве.
В минувшую среду, когда сборная Англии отпраздновала яркую победу в Севилье со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций, Рамос вновь дал повод для критики. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой, как кажется, Серхио грубо играет против Стерлинга.
Однако 32-летнему испанцу нашлось, что ответить. Рамос опубликовал у себя в твиттере видеозапись инцидента с другой камеры, где отчетливо видно, что никакой грязной игры не было.
"Нечего добавить", — сопроводил свое сообщение Серхио на английском языке.
— Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 октября 2018 г.
Nada más que decir.
Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT
17.10.2018 16:00
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мог б стать великим как пуйол
а стал подлым как матарези
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норм рамос погорельцев опускает
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