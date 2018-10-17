Президент "Челси": "Сделаем все, чтобы удержать Азара"

Президент "Челси" Брюк Бак заверил, что его клуб сделает все возможное, чтобы удержать плеймейкера Эдена Азара.

Со стартом этого сезона Азар продолжил заигрывать с "Реалом", несмотря на отличную форму, демонстрируемую в команде Маурицио Сарри. Однако боссы "синих" не теряют надежд убедить Эдена остаться.



"Каждый болельщик "Челси" в Лондоне и во всем мире любит Эдена Азара. Он не только отличный футболист, но и замечательный парень".



"Мы хотим, чтобы он остался, и мы сделаем все для этого. Мы постараемся убедить его остаться с нами и подписать новый контракт", - сообщил Бак BeIN Sports.