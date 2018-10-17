Президент "Челси": "Сделаем все, чтобы удержать Азара"
Президент "Челси" Брюк Бак заверил, что его клуб сделает все возможное, чтобы удержать плеймейкера Эдена Азара.
Со стартом этого сезона Азар продолжил заигрывать с "Реалом", несмотря на отличную форму, демонстрируемую в команде Маурицио Сарри. Однако боссы "синих" не теряют надежд убедить Эдена остаться.
"Каждый болельщик "Челси" в Лондоне и во всем мире любит Эдена Азара. Он не только отличный футболист, но и замечательный парень".
"Мы хотим, чтобы он остался, и мы сделаем все для этого. Мы постараемся убедить его остаться с нами и подписать новый контракт", - сообщил Бак BeIN Sports.
17.10.2018 15:00
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да не. о чем он. давно перерос этот середняк. а больше топов и нет в чфк. Будет биться за основу с Эдегором. Даже не знаю кто сильнее...
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президент лично ему сломает ногу в мае и продлят контракт..
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Сам президент речь произнес. Видать, Азара Пенсам скоро не видать
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