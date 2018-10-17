Арсен Венгер вернется к работе в январе

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил о своих планах вернуться к работе в январе.

Отработав 22 года в лондонском клубе, Венгер взял определенную паузу, хотя всегда давал понять, что не собирается уходить на пенсию.

Совсем недавно в прессе появились слухи, что ПСЖ предложит Арсену должность спортивного директора. Сообщалось, что боссы чемпионов Лиги 1 хотят, чтобы Венгер помогал их новому главному тренеру Томасу Тухелю.

В свежем интервью Bild Венгер подтвердил, что сразу после Нового года надеется снова окунуться в футбол. Но будет он тренировать или займет директорское кресло, 68-летний француз не уточнил.

"Да, похоже на то, что я вернусь. Убежден, я приступлю к работе 1 января. Я пока не знаю, куда отправлюсь, но я готов снова работать".

"Есть федерации и национальные команды, заинтересованные во мне. Также это может быть Япония. Благодаря своим 22 годам в "Арсенале" я накопил большой опыт в разных областях. Ко мне обращаются со всего мира", — сообщил Венгер.



Метки Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2018 14:30

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  1. wajcik 17.10.2018 15:58 # wajcik
    Моур повесится, если его заменит Венгер ))

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  2. tot35 17.10.2018 15:47 # tot35
    В сборную луче

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  3. babsez 17.10.2018 15:27 # babsez
    Вудворт :" Мы могли подписать Венгера"

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