Арсен Венгер вернется к работе в январе

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил о своих планах вернуться к работе в январе.

Отработав 22 года в лондонском клубе, Венгер взял определенную паузу, хотя всегда давал понять, что не собирается уходить на пенсию.



Совсем недавно в прессе появились слухи, что ПСЖ предложит Арсену должность спортивного директора. Сообщалось, что боссы чемпионов Лиги 1 хотят, чтобы Венгер помогал их новому главному тренеру Томасу Тухелю.



В свежем интервью Bild Венгер подтвердил, что сразу после Нового года надеется снова окунуться в футбол. Но будет он тренировать или займет директорское кресло, 68-летний француз не уточнил.



"Да, похоже на то, что я вернусь. Убежден, я приступлю к работе 1 января. Я пока не знаю, куда отправлюсь, но я готов снова работать".



"Есть федерации и национальные команды, заинтересованные во мне. Также это может быть Япония. Благодаря своим 22 годам в "Арсенале" я накопил большой опыт в разных областях. Ко мне обращаются со всего мира", — сообщил Венгер.