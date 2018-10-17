Венгер: "Германии не хватает Озила"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что сборная Германии убедит плеймейкера Месут Озила вернуться.

После ухода Озила из сборной немцы ужасно стартовали в Лиге Наций, набрав после трех матчей всего одно очко. По мнению Венгера, главная проблема Германии - отсутствие креативности, котору ранее обеспечивал Месут.



"Думаю, Германии нужен Озил. Я надеюсь, что Лев убедит его вернуться обратно. Озил – отличный игрок и точно был не худшим на Чемпионате Мира".



"Мне не понравилось, что он ушел из сборной, но теперь он нужен им. Надеюсь, они позволят ему вернуться, если такое желание у Месута появится вообще", - цитирует Венгера Goal.