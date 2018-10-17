Эссьен посоветовал Лофтус-Чику ждать шанса в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен рекомендует Рубену Лофтус-Чику остаться на "Стэмфорд Бридж" и сражаться за место в составе.

Эссьен выступал за "Челси" с 2005 по 2014 год и на личном примере убедился, насколько быстро меняется ситуация в лондонском клубе. Именно поэтому Майкл советует Лофтус-Чику не рубить с плеча и забыть об уходе в аренду в зимнее трансферное окно.



"Когда я говорю, что в футболе все может измениться в один момент, я имею в виду, что Рубену нужно остаться. В таких клубах, как "Челси", огромная конкуренция, игрокам нужно упорно работать и пробиваться в состав".



"У них полно полузащитников, поэтому все зависит от самого Лофтус-Чика. Я понимаю, что он хочет больше играть и выходить в старте, но ему стоит остаться и ждать шанса. Уверен, он обязательно его получит", - сообщил Эссьен Evening Standard.