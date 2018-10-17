Скоулз не уверен, что "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу с Лукаку

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сомневается, что с нападающим Ромелу Лукаку его бывший клуб выиграет титул Премье-Лиги.

После перехода из "Эвертона" бельгиец провел 62 матча за "Юнайтед" и забил 31 мяч. Неплохая результативность Ромелу совсем не впечатляет Скоулза. По мнению Пола, с таким нападающим МЮ едва ли сможет стать чемпионом.



"Я не уверен, что мы можем выиграть чемпионат с таким нападающим, как Лукаку. Он недостаточно хорошо играет за пределами штрафной, он не помогает строить атаки".



"Он забивает много голов, обладает высокой скоростью и мощью, но ему не хватает уверенности. Я сомневаюсь, что он даже понимает, в какого классного игрока может вырасти", - сообщил Скоулз в интервью ESPN.