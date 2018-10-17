Скоулз не уверен, что "Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу с Лукаку

Ромелу Лукаку Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сомневается, что с нападающим Ромелу Лукаку его бывший клуб выиграет титул Премье-Лиги.

После перехода из "Эвертона" бельгиец провел 62 матча за "Юнайтед" и забил 31 мяч. Неплохая результативность Ромелу совсем не впечатляет Скоулза. По мнению Пола, с таким нападающим МЮ едва ли сможет стать чемпионом.

"Я не уверен, что мы можем выиграть чемпионат с таким нападающим, как Лукаку. Он недостаточно хорошо играет за пределами штрафной, он не помогает строить атаки".

"Он забивает много голов, обладает высокой скоростью и мощью, но ему не хватает уверенности. Я сомневаюсь, что он даже понимает, в какого классного игрока может вырасти", - сообщил Скоулз в интервью ESPN.




Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор foxmcfc   

Дата 17.10.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 17.10.2018 12:27 # udaff
    В последних матчах часто бросается в глаза тот факт, что Лукаку очень часто в нужное время отсутствует на своей позиции. С голевым чутьём у парня проблемки. Очень часто на фланг смещается, и из-за этого на позиции ЦФ у нас зачастую пусто. Да и верховые дуэли слабовато выигывает, учитывая какой у него рост и габариты.

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  2. vyrentz 17.10.2018 12:09 # vyrentz
    По-моему, пора уже Скоулза назначить главным тренером.

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  3. mancunia-planet 17.10.2018 12:09 # mancunia-planet
    С Чмауром и подавно

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