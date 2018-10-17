"Милан" вступил в борьбу за Рэмси

К числу претендентов на полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси присоединился "Милан", и у "россонери" есть свой козырь в борьбе за талантливого игрока.

Как известно, Рэмси не будет продлевать свой контракт с "канонирами", и вопрос лишь в том, будет Аарон продан в январе или уйдет в конце сезона свободным агентом.



За последнее время 27-летнего игрока сборной Уэльса сватали в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ювентус", однако Daily Mirror утверждает, что свои виды на Рэмси имеет и "Милан".



Будучи зарубежным клубом, "россонери" уже с января смогут вести переговоры с Аароном, не спрашивая на то разрешения у "Арсенала", и даже заключить предварительный контракт.



Кроме того, позже в этом году на работу в "Милан" перейдет исполнительный директор "канониров" Иван Газидис, и этот фактор может стать определяющим.



Газидис прекрасно осведомлен о разногласиях, из-за которых Аарон не стал продлевать сотрудничество с "Арсеналом", и постарается использовать эти знания, чтобы заманить полузащитника на "Сан Сиро".



В "Милане" Рэмси может заменить Тьемуэ Бакайоко, который совершенно не впечатлил за время своей аренды и в январе может быть досрочно возвращен в "Челси".