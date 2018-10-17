Фабрегас попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 ассистов в Премьер-Лиге

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса как игрок, быстрее всех достигший отметки в 100 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Свой сотый голевой пас Фабрегас сделал на Виллиана против "Стоука" 31 декабря 2016. То был 293-й матч для Сеска за карьеру в рамках Премьер-Лиги.



Таким образом, рубежа в 100 ассистов 31-летний испанец достиг на 74 матча раньше, чем обладатель предыдущего рекорда в лице Райана Гиггза (367 матчей). Успех Фабрегаса был отмечен в обновленном издании Книги от 2019 года.



"Я не самый быстрый, я не самый сильный, я не самый гибкий, я не прыгаю высоко. Однако это один из самых гордых моментов в моей карьере, потому что это моя работа, и я делаю ее хорошо", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.



Добавим, экс-капитан "Арсенала" упоминается в Книге рекордов Гиннесса еще один раз, совершив 15 перепасовок в течение 30 секунд — не опуская мяч на землю — на пару с Джейми Рэднаппом во время эфира на Sky в 2017 году.