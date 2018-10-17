Эден Азар: впечатлить "Реал"

Своей отличной игрой за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России Эдену Азару не удалось убедить "Реал" сделать предложение о покупке минувшим летом. Сейчас плеймейкер "Челси" добавил еще и демонстрирует лучший футбол в карьере, надеясь все-таки соблазнить клуб свой мечты. Удастся ли?

В общении с прессой во время международного перерыва Азар спорить не стал. На его лице была знакомая ироничная улыбка, но полузащитник сборной Бельгии все же согласился с тем, что сейчас он, возможно, играет как лучший футболист в мире.



Азар — один из тех игроков, которые способны давать самоуверенные ответы, когда их дела идут превосходно. Сейчас именно такой момент. Игрок "Челси" отлично начал нынешней сезон, забив уже семь голов в восьми матчах — такой продуктивностью он не мог похвастаться раньше. На счету Азара также великолепный гол, решивший судьбу матча с "Ливерпулем" в Кубке Лиги. Азар находится в таком расположении духа, что не стесняется говорить о превосходстве тренерского подхода Маурицио Сарри, с которым "Челси" ориентируется на контроль мяча и позволяет Эдену блистать еще ярче.



Еще больше бельгийские футболисты традиционно говорят, отправляясь на матчи своей сборной, и теперь комментарии Азара были менее вдохновляющими для "Челси". Эден не стал спорить и с тем, что в ближайшем будущем ему может понадобиться переход в мадридский "Реал" для того, чтобы претендовать на "Золотой мяч". "Не зимой", — обнадежил Азар, но такая откровенность все равно выглядела резкой для лучшего футболиста "Челси" и одного из сильнейших исполнителей Премьер-Лиги.



В интервью местному изданию HLN Азар также вернулся к оценке собственных тренеров и слегка удивил комментариями по поводу Жозе Моуриньо. Азар признал, что в третий сезон работы в "Челси" отношение португальца к игрокам изменилось, но не стал в этом слишком винить тренера, а также взял часть вины за провал на себя. В то же время Эден вспомнил о совместных успехах, похвалил Моуриньо за отношение к подопечным в хорошие дни, а также подчеркнул главное — то, ради чего это все и затевалось. "Если спросить о том, с каким тренером я бы хотел поработать снова, то это Жозе Моуриньо".



Это вполне может быть искренняя оценка. В 27 лет Азар наверняка стал более зрелым игроком, который понимает, что с его амбициями вредно искать оправдания в тренерах в их плохие дни. Возможно, он стал по-другому смотреть на работу с Моуриньо после сложного опыта с Антонио Конте. Не исключено и то, что это заявление было сделано с умыслом: подкинуть дровишек в разгорающийся костер разговоров о будущем бельгийца.



Маловероятно, что это означает его собственный интерес к "Манчестер Юнайтед". Азар не станет менять "Челси" на одного из конкурентов, а будущее Моуриньо в самом Манчестере под огромным вопросом. Скорее, прослеживается намек на все тот же "Реал", где хочет в один день играть Азар, и куда теоретически может вернуться Моуриньо. На первый взгляд, шансы на это невелики. Жозе точно не интересует Мадрид так же, как и в 2010, но у него сохраняются отличные отношения с президентом клуба Флорентино Пересом. Который, скажем прямо, способен делать и куда более странные тренерские назначения. Возможно, здесь интересы Азара и Моуриньо пересеклись — и эти комментарии их осознанно отображали.



Ставить на Моуриньо в "Реале" никто не решится, но правда в том, что ситуация Азара также далека от гарантий. Бельгиец заигрывает с Мадридом на протяжении нескольких лет, но, судя по всему, никаких фактических предложений "Реал" за эти годы не делал. В январе Азару исполнится 28: это потенциально "пиковый" возраст, который, тем не менее, оставляет ему не так много лет для условной "борьбы за "Золотой мяч". Азар, безусловно, может быть интересен "Реалу", но первоначально испанский клуб посмотрит в сторону более молодых игроков. Забрать Килиана Мбаппе сложнее, но этот вариант интереснее для Мадрида со всех сторон.



Конечно, "Реал" уже несколько лет не совершает громких приобретений, но уход Криштиану Роналду и (пока) сложный сезон наверняка подтолкнут клуб к такому ходу следующим летом. По Азару уже несколько лет существуют оговорки. Эден, при колоссальных талантах, не является действительно результативным футболистом. Его общий статус поставили под сомнение плохие периоды в "Челси" — в первую очередь, тот самый третий сезон Моуриньо, большую часть которого Азар вообще не мог поразить ворота соперника. Сложности возникали и во второй год работы Антонио Конте, а "Реал" не хочет полагаться на звезд, продуктивность которых зависит от отношений с тренерами. Это не есть почерк по-настоящему большого футболиста. В 28 Азар уже также не слишком молод, потому за свою "мечту" решил хвататься сейчас, делая вполне конкретные заявления.



И посыл бельгийца, на самом деле, понятен. Он знает, что сейчас наконец демонстрирует нужную для игрока его уровня (и для "Реала") результативность, потому выходит на публику со словами о желании выступать за Мадрид. Он знает, что теоретически — пусть шансы и малы — "Реал" может сделать своим тренером Моуриньо, потому говорит о признании к его работе. Но важнее даже подтекст: Азар хочет сказать, что на этом этапе карьеры он больше не хочет оправдываться методами тренеров, он зрел и готов демонстрировать высокий уровень с любым наставником. Имя Моуриньо было использовано целенаправленно, как самый сильный пример.



"Челси" в этой ситуации может ощущать себя бессильным, но ему рано ощущать себя проигравшим. Задача клуба — предлагать своему главному игроку лучшие условия и надеяться на то, что "Реал" не выйдет на них с предложением в принципе. Сам Азар, учитывая его интересы, не должен сбавлять на футбольном поле. Вполне вероятно, что он проведет свой самый результативный сезон в Лондоне. Да, сделанные комментарии поставят его под давление — о них с обидой вспомнят, если дела Эдена пойдут на спад. Тем не менее, сейчас бельгиец выглядит сосредоточенным на своей цели и явно получает удовольствие от игры в команде Маурицио Сарри, потому это также не должно стать проблемой. Между делом Азар разумно пытается разрушить мнение о себе, как о футболисте, зависимом от отношений с тренерами. И его последние комментарии следуют той же цели — произвести впечатление на "Реал" в этот определяющий для Мадрида и него самого сезон.



Иван Громиков