"Реал" активизирует свой интерес к Стерлингу

Рахим Стерлинг "Реал" собирается активизировать свой интерес к Рахиму Стерлингу после блестящей игры вингера "Манчестер Сити" в матче за сборную Англии против Испании в Севилье.

В минувший понедельник Стерлинг прервал свою более чем трехлетнюю засуху в национальной команде, отметившись дублем против испанцев и поспособствовав победе англичан со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций.

Как стало известно Daily Mail, на трибунах "Бенито Вильямарин" присутствовали и представители "Реала". Королевский клуб имеет давний интерес к Рахиму, которого связывали с переездом в Мадрид еще в 2015 году.

Игра Стерлинга в "Севилье" произвела неизгладимое впечатление на "Реал", и теперь действующие победители Лиги Чемпионов готовы по-настоящему включиться в борьбу за Рахима, чья контрактная ситуация остается неопределенной.

В данный момент Стерлинг приближается к 18 заключительным месяцам по своему контракту с "горожанами", а все попытки договориться о новой сделке тщетны. Если в ближайшие месяцы "Сити не преуспеет на этом фронте, то может задуматься о продаже Рахима.

Учитывая свой возраст, мастерство и накопленный к 23 годам опыт, по текущей рыночной ситуации Стерлинг может быть оценен более чем в 100 миллионов фунтов, однако цена за Рахима начнет стремительно падать с приближением конца контракта.

Добавим, что в данный момент Стерлинг зарабатывает 180 тыс. фунтов в неделю. Прошлый сезон получился абсолютно лучшим в карьере Рахима, который забил 23 гола с учетом всех соревнований и помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги. Теперь вингер справедливо требует прибавку к зарплате, однако "горожане" не спешат удовлетворять его аппетиты.



Метки Манчестер Сити, Реал, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2018 09:00

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  1. danny949494 17.10.2018 09:45 # danny949494
    Лучший на позиции после Азара.

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  2. slash-lfc 17.10.2018 09:26 # slash-lfc
    Какого же топаря воспитал Кеннет.

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