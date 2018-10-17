"Реал" активизирует свой интерес к Стерлингу

"Реал" собирается активизировать свой интерес к Рахиму Стерлингу после блестящей игры вингера "Манчестер Сити" в матче за сборную Англии против Испании в Севилье.

В минувший понедельник Стерлинг прервал свою более чем трехлетнюю засуху в национальной команде, отметившись дублем против испанцев и поспособствовав победе англичан со счетом 2:3 в рамках Лиги Наций.



Как стало известно Daily Mail, на трибунах "Бенито Вильямарин" присутствовали и представители "Реала". Королевский клуб имеет давний интерес к Рахиму, которого связывали с переездом в Мадрид еще в 2015 году.



Игра Стерлинга в "Севилье" произвела неизгладимое впечатление на "Реал", и теперь действующие победители Лиги Чемпионов готовы по-настоящему включиться в борьбу за Рахима, чья контрактная ситуация остается неопределенной.



В данный момент Стерлинг приближается к 18 заключительным месяцам по своему контракту с "горожанами", а все попытки договориться о новой сделке тщетны. Если в ближайшие месяцы "Сити не преуспеет на этом фронте, то может задуматься о продаже Рахима.



Учитывая свой возраст, мастерство и накопленный к 23 годам опыт, по текущей рыночной ситуации Стерлинг может быть оценен более чем в 100 миллионов фунтов, однако цена за Рахима начнет стремительно падать с приближением конца контракта.



Добавим, что в данный момент Стерлинг зарабатывает 180 тыс. фунтов в неделю. Прошлый сезон получился абсолютно лучшим в карьере Рахима, который забил 23 гола с учетом всех соревнований и помог "Сити" завоевать титул Премьер-Лиги. Теперь вингер справедливо требует прибавку к зарплате, однако "горожане" не спешат удовлетворять его аппетиты.