"Юнайтед" сделал своим приоритетом новый контракт с Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" сделал своим приоритетом на ближайшую перспективу заключение нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

В данный момент клуб с "Олд Траффорд" занимается будущим целого ряда игроков. Лишь накануне стало известно, что главный тренер Жозе Моуриньо попросил исполнительного директора Эда Вудворда продлить истекающие в конце сезона контракты полузащитников Хуана Маты и Андера Эрреры.



По информации Evening Standard, также "красные дьяволы" уже выдвинули свои предложения защитнику Люку Шоу и нападающему Антони Мартиалю. Обоим игрокам предложены новые сделки на пять лет со значительным повышением зарплаты, и в клубе ожидают, что тот и другой ответят согласием.



Однако все эти процессы отходят на второй план, потому что в данный момент для "Юнайтед" важнее всего решить вопрос с будущим своего первого номера. Сомнения Де Хеа больше связаны с личными амбициями, утверждает источник.



За то время, что Давид выступает на "Олд Траффорд", "Юнайтед" лишь однажды выиграл Премьер-Лигу и уже два раза оставался без путевки в Лигу Чемпионов. Будучи одним из лучших голкиперов мира, Де Хеа может чувствовать, что "дьяволы" не удовлетворяют его жажду трофеев.



Однако в "Юнайтед" не собираются паниковать. Несмотря на то, что действующее соглашение Де Хеа истекает уже в конце сезона, клуб сохраняет опцию по его автоматическому продлению на 12 месяцев.