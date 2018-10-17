Феллайни поправится к матчу против "Челси"
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес заверил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.
30-летний Феллайни внезапно пропустил товарищеский матч бельгийцев против сборной Голландии в Брюсселе во вторник вечером (1:1) — предположительно из-за растяжения паховых мышц.
Объясняя отсутствие подопечного, Мартинес признал наличие у Феллайни проблем со здоровьем, однако болельщикам и тренерскому штабу "Юнайтед" на этот счет переживать не стоит.
"С ним все должно быть нормально, он просто не был на 100 процентов в порядке. На выходных его ждет важный матч, а эта игра — не та, в которой стоит использовать игроков, которые не готовы на 100 процентов".
"Мы ожидаем, что в течение пары дней он полностью восстановится", — цитирует Мартинеса Sky Sports.
Добавим, что в этом сезоне Феллайни сыграл 11 матчей за "Юнайтед" и отметился одним голом.
17.10.2018 07:00
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