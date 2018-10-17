Пирес: "Арсеналу" гарантировано место в топ-4"

Унаи Эмери Легенда "Арсенала" Робер Пирес уверен, что "канониры" завершат этот сезон Премьер-Лиги не ниже четвертого места.

Вот уже второй год кряду "Арсенал" вынужден довольствоваться выступлениями в Лиге Европы, что стало следствием выбывания лондонцев из топ-4. В двух последних сезонах Арсена Венгера "канониры" финишировали пятыми и шестыми в Премьер-Лиге.

Унаи Эмери, сменивший Венгера на посту главного тренера "Арсенала" минувшим летом, значительно преобразил команду, и та ушла на международный перерыв с серией из девяти побед подряд. Пирес убежден, что с такой игрой "канониры" непременно вернутся в Лигу Чемпионов.

"В данный момент я очень рад. Я рад за клуб, послом которого я являюсь, но особенно я рад за Унаи Эмери, потому что он замечательный тренер. Он был успешен в "Севилье", он выиграл ряд титулов, в том числе с ПСЖ в прошлом сезоне".

"Конечно, он понимает, что должен совершенствоваться с каждым днем, но нельзя отрицать, что "Арсенал" на очень хорошем ходу, особенно в Премьер-Лиге".

"Девять матчей и девять побед — думаю, они финишируют в топ-4, я уверен в этом на 100 процентов", — сообщил Пирес Daily Express.



Метки Арсенал, Пирес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 17.10.2018 07:43 # hachidlo
    Почему нет? Арсенал Эмери наверняка наберёт много очков с командами из нижней половины.

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  2. tot35 17.10.2018 06:56 # tot35
    После виктории над портовыми в принципе уверенно

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  3. chebrec 17.10.2018 06:06 # chebrec
    Не говори гоп пока не перепрыгнешь

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