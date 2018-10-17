Скоулз: "Даже Месси было бы сложно в этом "Юнайтед"

Пол Скоулз считает, что проблема "Манчестер Юнайтед" не в недостатке классных игроков — даже Лионелю Месси было бы сложно в команде Жозе Моуриньо, убежден экс-полузащитник "красных дьяволов".

В период своей работы в качестве медийного эксперта Скоулз превратился в одного из яростных критиков "Юнайтед". Как-то Пол даже предположил, что это и есть причина, почему его бывший клуб не предлагает ему работу.



В своем очередном интервью Скоулз жестко прошелся по главному тренеру "дьяволов" Жозе Моуриньо, назвав того корнем всех проблем.



"Такое впечатление, что сложности возникают у любого игрока, приходящего в команду. Мне кажется, что в данный момент сложно бы было даже Лионелю Месси, если бы мы смогли подписать его".



"Я ненавижу возвращаться в прошлое и говорить "когда мы играли, то делали так и этак", но я смотрю на нынешний подбор игроков и не думаю, что имеет место дефицит мастерства. Думаю, им лишь не хватает пары действительно классных игроков, которые есть у других команд топ-уровня — вроде связующего игрока, а также опорного полузащитника".



"Я имею ввиду игроков вроде Де Брюйна, Азара и Давида Сильвы. У нас есть Джесси Лингард, который в свой день может быть такого рода игроком, но мы так до сих пор и не знаем его лучшую позицию".



"Хуан Мата обладает подобными качествами, но тренер использует его на фланге или правее центра, вдобавок ему никогда не хватит выносливости, чтобы играть на этой позиции. Я сам оказывался в подобном положении. Когда тебя ставят на край, ты ненавидишь это. Ты хочешь действовать в центре поля, где происходят основные события, а скорость не является решающим фактором".



"В остальном у "Юнайтед" нормальный состав. Мартиаль и Рэшфорд, два действительно талантливых игрока, должны обрести уверенность в себе. Мне страшно от мысли о том, что эти талантливые игроки могут быть проданы и раскрыться в других клубах. В случае с Мартиалем это выглядит вполне реальным".



"Ему и Рэшфорду сложно поверить в себя, потому он они могут не провести своего лучшего матча, а затем остаться без практики на три-четыре следующих матча. Если команда не играет хорошо, их выпускают на замену, но затем они вновь остаются вне команды. Они не могут последовательно проводить матчи, и это вызывает разочарование. Они выглядят вингерами, тренер считает их малозначительными игроками", — сообщил Скоулз ESPN.