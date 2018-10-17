Алонсо считает, что Баркли мог быть тем, кого Англии не хватило для победы на ЧМ-2018

Защитник "Челси" Маркос Алонсо предположил, что его одноклубник Росс Баркли мог быть тем недостающим элементом для сборной Англии, чтобы выиграть Чемпионат Мира.

На мундиале в России минувшим летом англичане остановились в шаге от финала. Баркли не ездил на этот турнир, но со стартом сезона заметно добавил и стал снова вызываться в сборную.



В понедельник вечером Росс помог "трем львам" отпраздновать яркую победу в гостях у Испании в рамках Лиги Наций (2:3), и Алонсо не упустил возможности похвалить своего партнера по клубу.



"Даже во время Чемпионата Мира, несмотря на неплохую игру в исполнении сборной Англии, все мы понимали, что им не хватает такого рода игрока. Кого-то, кто действует в центре, играет сам и заставляет играть других, охотно владеет мячом".



"Росс — замечательный игрок. Он показал это не только сегодня, но и против Хорватии тоже. Он показал, что что может быть отличным игроком. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, и это поможет нам в "Челси" оставаться возле вершины".



"В прошлом сезоне он много пропустил из-за травмы, вдобавок это был его первый год с нами в "Челси", поэтому у меня нет сомнений, что он станет отличным игроком, обретя уверенность в себе и проводя минуты на поле. Надеюсь, это поможет нам в остатке сезона", — цитирует Алонсо The Telegraph.