Скоулз не понимает, зачем Санчес понадобился "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что Алексис Санчес не нужен клубу с "Олд Траффорд".
После трансфера из "Арсенала" чилиец до сих пор не адаптировался к стилю игры Жозе Моуриньо. В этом сезоне португалец и вовсе нередко сажает Алексиса в запас. По мнению Скоулза, это говорит только об одном: Санчес не нужен МЮ.
"Я знаю, что он талантливый парень, но я никогда не считал его игроком, который бы мог помочь "Манчестер Юнайтед". Иногда я думаю, что он играет не на команду, а ради самого себя. Он играет эгоистично".
"Я не думаю, что нам вообще нужен был такой игрок, как он... Как мы вообще избавимся от парня, который зарабатывает такие деньги? Такое ощущение, что мы подписали его, только чтобы он не перешел в Манчестер Сити", - цитирует Скоулза ESPN.
16.10.2018 23:00
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"Такое ощущение, что мы подписали его, только чтобы он не перешел в Манчестер Сити"
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Та хули не понятно,,,тупица,,,с целью перепродажи за 850 млрд.куб.км. говна...и усе...пойду посру нах!!
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