Куман: "Ван Дейк играет на уколах и с переломом двух ребер"
Наставник сборной Голландии Рональд Куман рассказал, что последние недели защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк играет с переломом двух ребер.
Впервые проблемы с ребрами возникли у Ван Дейка в матче против своего бывшего клуба "Саутгемптона" 22 сентября. Перед противостоянием с ПСЖ в Лиге Чемпионов главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп говорил об ушибе ребер у подопечного.
Однако сейчас выяснилось, что проблемы Виргила гораздо хуже. Ван Дейк выходит на футбольное поле с двумя сломанными ребрами, предварительно получая инъекцию обезболивающего. Именно поэтому Куман досрочно отпустил защитника из расположения национальной команды.
"Уже несколько недель Виргил играет с переломом двух ребер, и в "Ливерпуле" ему постоянно делают инъекции обезболивающего, чтобы он мог играть. Он захотел сыграть против сборной Германии, поэтому мы должны были дать что-то взамен клубу и отпустили его пораньше", — сообщил Куман De Telegraaf.
Добавим, ранее Куман пообещал, что Ван Дейк будет готов к ближайшему матчу "красных" в Премьер-Лиге.
16.10.2018 22:00
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Продать ВВД за 850 млрд трилионов в МЮ,там же есть инвесторы в простыне
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Похуй...главное что бы МЮ страшный чувак с 850 трилионами милиардов долларов евро сша не купил...остальное поебать
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ливерня звгубит парня, как загубили стиДРИЩа...
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Мужик
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неофициальный наш кеп
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