Куман: "Ван Дейк играет на уколах и с переломом двух ребер"

Виргил Ван Дейк Наставник сборной Голландии Рональд Куман рассказал, что последние недели защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк играет с переломом двух ребер.

Впервые проблемы с ребрами возникли у Ван Дейка в матче против своего бывшего клуба "Саутгемптона" 22 сентября. Перед противостоянием с ПСЖ в Лиге Чемпионов главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп говорил об ушибе ребер у подопечного.

Однако сейчас выяснилось, что проблемы Виргила гораздо хуже. Ван Дейк выходит на футбольное поле с двумя сломанными ребрами, предварительно получая инъекцию обезболивающего. Именно поэтому Куман досрочно отпустил защитника из расположения национальной команды.

"Уже несколько недель Виргил играет с переломом двух ребер, и в "Ливерпуле" ему постоянно делают инъекции обезболивающего, чтобы он мог играть. Он захотел сыграть против сборной Германии, поэтому мы должны были дать что-то взамен клубу и отпустили его пораньше", — сообщил Куман De Telegraaf.

Добавим, ранее Куман пообещал, что Ван Дейк будет готов к ближайшему матчу "красных" в Премьер-Лиге.



Метки Ван Дейк, Куман, Ливерпуль, сборная Голландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2018 22:00

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  1. liverpool1892est 16.10.2018 22:59 # liverpool1892est
    Продать ВВД за 850 млрд трилионов в МЮ,там же есть инвесторы в простыне

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  2. liverpool1892est 16.10.2018 22:50 # liverpool1892est
    Похуй...главное что бы МЮ страшный чувак с 850 трилионами милиардов долларов евро сша не купил...остальное поебать

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  3. kojan 16.10.2018 22:47 # kojan
    ливерня звгубит парня, как загубили стиДРИЩа...

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  4. girasimus 16.10.2018 22:36 # girasimus
    Мужик

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  5. chr1s8rown 16.10.2018 22:14 # chr1s8rown
    неофициальный наш кеп

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