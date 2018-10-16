Куман: "Ван Дейк играет на уколах и с переломом двух ребер"

Наставник сборной Голландии Рональд Куман рассказал, что последние недели защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк играет с переломом двух ребер.

Впервые проблемы с ребрами возникли у Ван Дейка в матче против своего бывшего клуба "Саутгемптона" 22 сентября. Перед противостоянием с ПСЖ в Лиге Чемпионов главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп говорил об ушибе ребер у подопечного.



Однако сейчас выяснилось, что проблемы Виргила гораздо хуже. Ван Дейк выходит на футбольное поле с двумя сломанными ребрами, предварительно получая инъекцию обезболивающего. Именно поэтому Куман досрочно отпустил защитника из расположения национальной команды.



"Уже несколько недель Виргил играет с переломом двух ребер, и в "Ливерпуле" ему постоянно делают инъекции обезболивающего, чтобы он мог играть. Он захотел сыграть против сборной Германии, поэтому мы должны были дать что-то взамен клубу и отпустили его пораньше", — сообщил Куман De Telegraaf.



Добавим, ранее Куман пообещал, что Ван Дейк будет готов к ближайшему матчу "красных" в Премьер-Лиге.