Терри пока не готов стать главным тренером

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри заявил, что ему потребуется несколько лет, чтобы подготовиться к самостоятельной работе.

На прошлой неделе Терри был назначен ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле", хотя некоторое время до этого ходили слухи, что бирмингемский клуб рассматривает своего бывшего игрока в качестве самостоятельного кандидата.



Однако 37-летний Терри пока не готов становиться главным тренером. Несмотря на огромный опыт, полученный в качестве футболиста, Джон все еще чувствует потребность учиться.



"Я ничуть не близок к тому, чтобы сформироваться как специалист. Естественно, у меня есть амбиции однажды стать главным тренером, но сейчас я в четырех-пяти годах от этого".



"Я очень хочу учиться от двух людей, с которыми буду работать и которые обладают багажом опыта. Я все еще составляю свои идеи и философию. Я жажду учиться у босса и Ричарда (О'Келли, другого ассистента Смита). В предыдущие годы я многое узнал у таких замечательных тренеров, как Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Антонио Конте".



"Я опытен. Я бывал в раздевалке. Я пришел из чертовски большого клуба в лице "Челси", где за все эти годы познакомился с рядом больших игроков и тренеров, и я чувствую, что могу кое-что перенять у них".



"Естественно, решения будет принимать главный тренер. Он несет полную ответственность у бровки. Я буду слушаться его приказов", — цитирует Терри The Telegraph.