Триппьер хочет, чтобы Англия стала лучшей сборной мира

Правый защитник сборной Англии Киран Триппьер хочет, чтобы вслед за победой над Испанией команда "трех львов" приобрела статус лучшей в мире.

Накануне англичане нанесли Испании первое домашнее поражение за последние 15 лет. Триппьер считает, что этот успех его команда может использовать для того, чтобы стать лучшей сборной планеты.



"Мы хотим играть против лучших, но хотим стать лучшими сами. Мы хотим стать сборной номер один. Раньше мы часто играли вничью, почти не забивали против таких команд, но, думаю, этот вечер может многое изменить".



"Мы показали, что нам по силам побеждать такие команды и хорошо защищаться против них. Мы сделали своеобразное заявление о намерениях. Надеюсь, в будущем таких перфомансов будет гораздо больше", - цитирует Триппьера Evening Standard.