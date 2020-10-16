Триппьер хочет, чтобы Англия стала лучшей сборной мира

Триппьер и Стерлинг Правый защитник сборной Англии Киран Триппьер хочет, чтобы вслед за победой над Испанией команда "трех львов" приобрела статус лучшей в мире.

Накануне англичане нанесли Испании первое домашнее поражение за последние 15 лет. Триппьер считает, что этот успех его команда может использовать для того, чтобы стать лучшей сборной планеты.

"Мы хотим играть против лучших, но хотим стать лучшими сами. Мы хотим стать сборной номер один. Раньше мы часто играли вничью, почти не забивали против таких команд, но, думаю, этот вечер может многое изменить".

"Мы показали, что нам по силам побеждать такие команды и хорошо защищаться против них. Мы сделали своеобразное заявление о намерениях. Надеюсь, в будущем таких перфомансов будет гораздо больше", - цитирует Триппьера Evening Standard.




Метки сборная Англии, Тоттенхэм, Триппьер

Автор foxmcfc   

Дата 16.10.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 16.10.2018 20:53 # ganinilyha
    Мусорка победила ещё более мусорную Испанию и уже возводит себя выше небес..

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  2. manutd-20champ 16.10.2018 20:10 # manutd-20champ
    чё он курит?

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  3. mancunia-planet 16.10.2018 20:03 # mancunia-planet
    ни фига се чё захотел, молодец

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