Кейта возвращается в "Ливерпуль" с травмой
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму задней поверхности бедра в сборной Гвинеи.
Перерыв на матчи сборных принес "Ливерпулю" огромные проблемы с составом. Из расположения своих команд досрочно вернулись защитник Виргил Ван Дейк, а также вингеры Садио Мане и Мохамед Салах.
Еще одну плохую новость "красные" получили из сборной Гвинеи. В матче Кубка Африканских Наций против Руанды травму получил 23-летний Кейта.
Как сообщает Daily Mail, Наби повредил заднюю поверхность бедра, из-за чего может пропустить субботний поединок Премьер-Лиги с "Хаддерсфилдом". Состояние Кейта и других его одноклубников врачи "Ливерпуля" оценят в четверг-пятницу.
16.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Ублюдские матчи сборных. Просто пiзда.
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ой лоооол
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здарова, вот и настали темные времена
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