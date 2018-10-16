Кейта возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму задней поверхности бедра в сборной Гвинеи.

Перерыв на матчи сборных принес "Ливерпулю" огромные проблемы с составом. Из расположения своих команд досрочно вернулись защитник Виргил Ван Дейк, а также вингеры Садио Мане и Мохамед Салах.



Еще одну плохую новость "красные" получили из сборной Гвинеи. В матче Кубка Африканских Наций против Руанды травму получил 23-летний Кейта.



Как сообщает Daily Mail, Наби повредил заднюю поверхность бедра, из-за чего может пропустить субботний поединок Премьер-Лиги с "Хаддерсфилдом". Состояние Кейта и других его одноклубников врачи "Ливерпуля" оценят в четверг-пятницу.