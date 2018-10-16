Кейта возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил травму задней поверхности бедра в сборной Гвинеи.

Перерыв на матчи сборных принес "Ливерпулю" огромные проблемы с составом. Из расположения своих команд досрочно вернулись защитник Виргил Ван Дейк, а также вингеры Садио Мане и Мохамед Салах.

Еще одну плохую новость "красные" получили из сборной Гвинеи. В матче Кубка Африканских Наций против Руанды травму получил 23-летний Кейта.

Как сообщает Daily Mail, Наби повредил заднюю поверхность бедра, из-за чего может пропустить субботний поединок Премьер-Лиги с "Хаддерсфилдом". Состояние Кейта и других его одноклубников врачи "Ливерпуля" оценят в четверг-пятницу.




Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 16.10.2018 19:00

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  1. slash-lfc 16.10.2018 19:29 # slash-lfc
    Ублюдские матчи сборных. Просто пiзда.

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  2. mancityman 16.10.2018 19:29 # mancityman
    ой лоооол

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  3. kolyandr 16.10.2018 19:14 # kolyandr
    здарова, вот и настали темные времена

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