"Тоттенхэм" заинтересован в Натане Аке

"Тоттенхэм" действительно проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Натану Аке.

Буквально на днях Аке признался, что слышал об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", но считает эти истории исключительно слухами. По словам Натана, никто из топ-клубов не обращался к нему.



Однако Sky Sports подтверждает, что интерес "шпор" к экс-игроку "Челси" является реальным. 23-летний голландец, раскрывшийся у "вишенок" в качестве центрального защитника, привлекателен для "Тоттенхэма" по целому ряду причин.



Во-первых, Аке молод и имеет высокую стоимость для последующей перепродажи, тогда как Яну Вертонгену и Тоби Алдервейреду, которые оперируют в центре обороны "Тоттенхэма" сейчас, в этом сезоне исполнится уже 32 и 30, соответственно.



Во-вторых, Аке долгое время находился в системе "Челси", а потому отвечает критериям доморощенного игрока. Именно такого футболиста "шпорам" не хватает — не сумев переманить Джека Грилиша из "Астон Виллы" минувшим летом, лондонцы были вынуждены подать заявку на Премьер-Лигу из 24 игроков вместо 25.



Наконец, помимо центра обороны, Аке способен сыграть и левого защитника. Эту позицию "Тоттенхэм" пытается укрепить уже несколько трансферных окон.



Добавим, после своего перехода из "Челси" за 20 миллионов фунтов Аке сыграл 46 матчей за "Борнмут" в Премьер-Лиге и забил три гола. Согласно некоторым слухам, "синие" имеют "джентльменскую договоренность" об обратном выкупе Натана за 40 млн.