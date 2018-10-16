Матич рискует пропустить выезд к "Челси"

"Манчестер Юнайтед" обеспокоен состоянием полузащитника Неманьи Матича, который рискует пропустить выезд к своему бывшему бывшему клубу "Челси" в субботу.

30-летний Матич был вызван в сборную Сербии на матчи Лиги Наций против Черногории и Румынии, но прибыл в расположение национальной команды лишь для того, чтобы засвидетельствовать травму спины и сразу же вернуться в клуб на лечение.



Как сообщает Sky Sports, в данный момент Неманья все еще проходит лечебные процедуры на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне, и пока у медиков нет уверенности, что они смогут поставить на ноги ведущего полузащитника к уикенду.



Добавим, что в этом сезоне Матич провел восемь матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, а также успел отбыть дисквалификацию за свое удаление против "Уотфорда" в прошлом месяце.