Дешам удивлен нападками Косьелни

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам удивлен критикой в свой адрес со стороны защитника "Арсенала" Лорана Косьелни.

Буквально на днях 33-летний Косьелни завершил международную карьеру. В своем интервью L'Equipe Лоран раскритиковал Дешама, который не поддержал его после серьезной травмы ахилла в концовке прошлого сезона.



Однако Дидье настаивает, что несколько раз звонил своему бывшему подопечному и даже приглашал Косьелни в лагерь сборной во время триумфального Чемпионата Мира в России.



"Я понимаю разочарование Лорана, но его слова меня удивили. Мы все выразили ему свою поддержку, а я лично звонил ему после травмы, советовал знакомого хирурга. Еще мы приглашали его в лагерь сборной перед Чемпионатом Мира".



"Я даже просил его приехать на финал, воспользовавшись президентским самолетом. Нам было очень важно, чтобы он присутствовал на игре. Когда же у него был День рождения, я позвонил, поздравил и спросил, как дела. Возможно, я мог сделать больше", - цитирует Дешама The Independent.