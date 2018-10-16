Дешам удивлен нападками Косьелни
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам удивлен критикой в свой адрес со стороны защитника "Арсенала" Лорана Косьелни.
Буквально на днях 33-летний Косьелни завершил международную карьеру. В своем интервью L'Equipe Лоран раскритиковал Дешама, который не поддержал его после серьезной травмы ахилла в концовке прошлого сезона.
Однако Дидье настаивает, что несколько раз звонил своему бывшему подопечному и даже приглашал Косьелни в лагерь сборной во время триумфального Чемпионата Мира в России.
"Я понимаю разочарование Лорана, но его слова меня удивили. Мы все выразили ему свою поддержку, а я лично звонил ему после травмы, советовал знакомого хирурга. Еще мы приглашали его в лагерь сборной перед Чемпионатом Мира".
"Я даже просил его приехать на финал, воспользовавшись президентским самолетом. Нам было очень важно, чтобы он присутствовал на игре. Когда же у него был День рождения, я позвонил, поздравил и спросил, как дела. Возможно, я мог сделать больше", - цитирует Дешама The Independent.
16.10.2018 17:00
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