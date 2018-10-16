Над Моуриньо нависла угроза дисквалификации
FA обвинила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в использовании "оскорбительной или ругательной речи" после победы над "Ньюкаслом".
Напомним, перед уходом на международный перерыв "красные дьяволы" одержали волевую и очень эмоциональную победу в домашних стенах над "сороками" со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.
Согласно слухам, от результата того матча зависела дальнейшая судьба Моуриньо, поэтому Жозе тоже был преисполнен эмоций. Покидая поле "Олд Траффорд", португалец в сердцах выругался перед объективом телевизионной камеры.
Как затем сообщала пресса, слова Моуриньо были не совсем разборчивы и произнесены по-португальски . Поэтому FA пришлось нанять специалиста, читающего по губам, и лингвиста. Предположительно, Жозе выкрикнул фразу "f**k off sons of b*****s" на своем родном языке.
Проведенное расследование дало Ассоциации достаточные основания, чтобы выдвинуть в адрес Моуриньо обвинения. Теперь у Жозе есть время до вечера пятницы, чтобы предоставить свой ответ.
Учитывая характер нарушения, Моуриньо может подвергнуться дисквалификации, если его вина будет сочтена доказанной. Например, в апреле 2011 экс-нападающий "Юнайтед" Уэйн Руни был наказан двумя матчами пропуска за то, что выругался перед телекамерой после своего хет-трика в ворота "Вест Хэма".
Добавим, что в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет в гостях у "Челси". Теперь появилась угроза, что Моуриньо пропустит выезд к своему бывшему клубу.
16.10.2018 16:00
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Последние комментарии:
Да все там матерятся
Че именно к нему пристали
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Это он сказал всему фаплу, походу.
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Дядя Хабиба Травмагомедова рассказал, что до боя его племяшка хотел получить украинское гражданство и выступать на UFC от неё
мухомором по губам русне
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просто храни Линикин Парк
Чези брат мы скучаем
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ох уж эти примитивные португезы со своим филья да пута)
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пожизненно , пожалуйста
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15.10.2018 21:07 # удалить
mototroller
Че. Как тебе вишневый вкус )))
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15.10.2018 22:40 #
naby-keita
Мне норм, девушка сказала, что это были саки любви, не знаю о каком использованном презервативе вы говорите
Источник: http://fapl.ru/posts/65907/?c=1#c6737537
))))))))))
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олицетворение всех манков
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