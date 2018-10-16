Над Моуриньо нависла угроза дисквалификации

FA обвинила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в использовании "оскорбительной или ругательной речи" после победы над "Ньюкаслом".

Напомним, перед уходом на международный перерыв "красные дьяволы" одержали волевую и очень эмоциональную победу в домашних стенах над "сороками" со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.



Согласно слухам, от результата того матча зависела дальнейшая судьба Моуриньо, поэтому Жозе тоже был преисполнен эмоций. Покидая поле "Олд Траффорд", португалец в сердцах выругался перед объективом телевизионной камеры.



Как затем сообщала пресса, слова Моуриньо были не совсем разборчивы и произнесены по-португальски . Поэтому FA пришлось нанять специалиста, читающего по губам, и лингвиста. Предположительно, Жозе выкрикнул фразу "f**k off sons of b*****s" на своем родном языке.



Проведенное расследование дало Ассоциации достаточные основания, чтобы выдвинуть в адрес Моуриньо обвинения. Теперь у Жозе есть время до вечера пятницы, чтобы предоставить свой ответ.



Учитывая характер нарушения, Моуриньо может подвергнуться дисквалификации, если его вина будет сочтена доказанной. Например, в апреле 2011 экс-нападающий "Юнайтед" Уэйн Руни был наказан двумя матчами пропуска за то, что выругался перед телекамерой после своего хет-трика в ворота "Вест Хэма".



Добавим, что в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет в гостях у "Челси". Теперь появилась угроза, что Моуриньо пропустит выезд к своему бывшему клубу.