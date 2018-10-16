Над Моуриньо нависла угроза дисквалификации

Жозе Моуриньо FA обвинила главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в использовании "оскорбительной или ругательной речи" после победы над "Ньюкаслом".

Напомним, перед уходом на международный перерыв "красные дьяволы" одержали волевую и очень эмоциональную победу в домашних стенах над "сороками" со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

Согласно слухам, от результата того матча зависела дальнейшая судьба Моуриньо, поэтому Жозе тоже был преисполнен эмоций. Покидая поле "Олд Траффорд", португалец в сердцах выругался перед объективом телевизионной камеры.

Как затем сообщала пресса, слова Моуриньо были не совсем разборчивы и произнесены по-португальски . Поэтому FA пришлось нанять специалиста, читающего по губам, и лингвиста. Предположительно, Жозе выкрикнул фразу "f**k off sons of b*****s" на своем родном языке.

Проведенное расследование дало Ассоциации достаточные основания, чтобы выдвинуть в адрес Моуриньо обвинения. Теперь у Жозе есть время до вечера пятницы, чтобы предоставить свой ответ.

Учитывая характер нарушения, Моуриньо может подвергнуться дисквалификации, если его вина будет сочтена доказанной. Например, в апреле 2011 экс-нападающий "Юнайтед" Уэйн Руни был наказан двумя матчами пропуска за то, что выругался перед телекамерой после своего хет-трика в ворота "Вест Хэма".

Добавим, что в ближайшую субботу "Юнайтед" сыграет в гостях у "Челси". Теперь появилась угроза, что Моуриньо пропустит выезд к своему бывшему клубу.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 16.10.2018 16:58 # chebrec
    Да все там матерятся
    Че именно к нему пристали

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  2. vyrentz 16.10.2018 16:45 # vyrentz
    Это он сказал всему фаплу, походу.

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  3. narcot 16.10.2018 16:32 # narcot
    Дядя Хабиба Травмагомедова рассказал, что до боя его племяшка хотел получить украинское гражданство и выступать на UFC от неё

    мухомором по губам русне

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  4. xah 16.10.2018 16:30 # xah
    просто храни Линикин Парк

    Чези брат мы скучаем

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  5. gerrard08 16.10.2018 16:19 # gerrard08
    ох уж эти примитивные португезы со своим филья да пута)

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  6. mancunia-planet 16.10.2018 16:17 # mancunia-planet
    пожизненно , пожалуйста

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  7. mototroller 16.10.2018 16:15 # mototroller
    15.10.2018 21:07 # удалить
    mototroller

    Че. Как тебе вишневый вкус )))
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    15.10.2018 22:40 #
    naby-keita

    Мне норм, девушка сказала, что это были саки любви, не знаю о каком использованном презервативе вы говорите

    Источник: http://fapl.ru/posts/65907/?c=1#c6737537

    ))))))))))

    (ответить)

  8. t1mon1 16.10.2018 16:03 # t1mon1
    олицетворение всех манков

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