Кэррик рассказал, чем занимается в штабе Моуриньо

Ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал, что находится в прекрасных отношениях с Жозе Моуриньо и старается всячески помогать своему боссу.

Повесив бутсы на гвоздь в конце прошлого сезона, Кэррик сразу же вошел в тренерский штаб Моуриньо. Фактически Майкл заменил покинувшего клуб Руя Фариа.



В интервью Sky Sports Кэррик поведал, в чем конкретно заключаются его обязанности. Майкл старается во всем помогать Моуриньо, но не боится высказывать свое мнение, если считает нужным.



"Жозе великолепен со мной. Это моя первая работа после игровой карьеры, поэтому я многому учусь и стараюсь впитать в себя как можно больше знаний, чтобы стать лучше. Но в то же время у меня есть работа и есть обязанности. Жозе великолепно обращается со мной. Он доверяет мне кучу дел, но одновременно помогает мне развиваться. Я не могу просить о большем".



"В целом моя работа заключается в том, чтобы поддерживать главного тренера. Я приезжаю на базу в 8:15 утра, чтобы помочь спланировать тренировку на этот день и составить план на ближайший матч. Конечно, я высказываю свое мнение, когда это уместно, но в первую очередь я поддерживаю и учусь", — сообщил Кэррик.