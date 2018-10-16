Дин Смит: "Пригласить Терри — это мое решение"

Новоиспеченный главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит заверил, что клуб не навязывал ему Джона Терри в качестве ассистента.

Не сумев договориться с Тьерри Анри и Руем Фариа, "вилланы" обратили свой взор на Смита, который на тот момент возглавлял "Брентфорд".



Компромисс со Смитом, фанатом "Астон Виллы" с детства, был найден очень быстро. Одновременно с Дином клуб объявил и о назначении Терри, который теперь будет исполнять роль помощника главного тренера.



Существует мнение, что "Астон Вилла" навязала Смиту кандидатуру Терри, ведь Джона сватали в ассистенты еще в период слухов насчет Анри, однако Смит уверяет, что это его решение.



"Мне просто сказали, что существует возможность взять Джона, а я ответил, что поговорю с ним, и мы посмотрим, хотим ли мы оба этого или нет".



"Так мы и поступили. Мы с Джоном поговорили об этом и решили, что так будет правильно. Иначе оба из нас сказали бы "нет". А я, вероятно, не был бы главным тренером "Астон Виллы", и клуб обратился бы к кому-нибудь другому. Но я почувствовал, что так будет лучше для нас обоих. Пригласить Джона — это мое решение", — цитирует Смита The Guardian.