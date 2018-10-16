Моуриньо попросил МЮ заключить новые контракты с Матой и Эррерой
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил свой клуб заключить новые контракты с испанскими полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой.
Ни Мата, ни Эррера не имеют твердого места в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне, отметившись лишь тремя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги на двоих.
Спекуляции относительно будущего испанцев усиливает тот факт, что их действующие контракты истекают грядущим летом. Однако Evening Standard утверждает, что Моуриньо совершенно не желает расставаться с Хуаном и Андером.
Моуриньо по-прежнему считает Мату и Эрреру важными членами для коллектива. Жозе ценит влияние Хуана и Андера на раздевалку — особенно это влияние проявилось в последние недели, когда "Юнайтед" и сам Жозе оказались под громадным давлением.
По информации издания, Моуриньо уже рекомендовал исполнительному директору Эду Вудворда продлить сотрудничество с Матой и Эррерой на два года.
Похожим образом в прошлом сезоне Моуриньо уговаривал Вудворда сохранить Маруана Феллайни. Бельгиец вполне мог бы уйти от "дьяволов" свободным агентом, но в конце концов остался и заключил новый двухлетний контракт.
16.10.2018 13:25
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Он спецом гавно игроков продлевает кажись, если он ещё месяц продержится, то точно будет особенным
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