Моуриньо попросил МЮ заключить новые контракты с Матой и Эррерой

Хуан Мата и Андер Эррера Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил свой клуб заключить новые контракты с испанскими полузащитниками Хуаном Матой и Андером Эррерой.

Ни Мата, ни Эррера не имеют твердого места в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне, отметившись лишь тремя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги на двоих.

Спекуляции относительно будущего испанцев усиливает тот факт, что их действующие контракты истекают грядущим летом. Однако Evening Standard утверждает, что Моуриньо совершенно не желает расставаться с Хуаном и Андером.

Моуриньо по-прежнему считает Мату и Эрреру важными членами для коллектива. Жозе ценит влияние Хуана и Андера на раздевалку — особенно это влияние проявилось в последние недели, когда "Юнайтед" и сам Жозе оказались под громадным давлением.

По информации издания, Моуриньо уже рекомендовал исполнительному директору Эду Вудворда продлить сотрудничество с Матой и Эррерой на два года.

Похожим образом в прошлом сезоне Моуриньо уговаривал Вудворда сохранить Маруана Феллайни. Бельгиец вполне мог бы уйти от "дьяволов" свободным агентом, но в конце концов остался и заключил новый двухлетний контракт.



Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2018 13:25

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  1. aliabiev 16.10.2018 13:32 # aliabiev
    Он спецом гавно игроков продлевает кажись, если он ещё месяц продержится, то точно будет особенным

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